Происшествия 04.04.2020 09:56
0
04.04.2020 09:56
36-летняя жительница Волгограда стала фигурантом уголовного дела об убийстве, после того, как честно рассказала правоохранителям, что совершила преступление. По информации ИА «Высота 102», трагедия произошла 31 марта на территории одного из СНТ в Среднеахтубинском районе. Женщина нанесла мужчине смертельный удар топором по голове, а затем закопала тело на берегу Ахтубы. Как рассказал информагентству источник, знакомый с ситуацией, орудие убийства было выброшено в реку. На пятый день после трагедии гражданка решила прийти с повинной в соответствующие органы.
Реклама
Автомобиль перевернулся на скорости в центре Волгограда03.04.2020 20:02
Происшествия 03.04.2020 20:02
Житель Волгоградской области устроил стрельбу из автомата у кафе03.04.2020 16:36
Происшествия 03.04.2020 16:36
Жительнице Котово грозит 40-тысячный штраф за нарушение режима самоизоляции03.04.2020 09:39
Происшествия 03.04.2020 09:39
В Волгограде прикрыли работающий в пандемию массажный салон (ВИДЕО)02.04.2020 13:33
Происшествия 02.04.2020 13:33
В Волжском жильцов многоэтажки из-за пожара вывели из квартир на улицу02.04.2020 11:57
Происшествия 02.04.2020 11:57
Под Волгоградом клубничную плантацию спасают от огня02.04.2020 11:01
Происшествия 02.04.2020 11:01
В Волжском машина после ДТП «улетела» в столб02.04.2020 09:29
Происшествия 02.04.2020 09:29
Полиция назвала фейком сообщения о санобработке квартир волгоградцев от вируса01.04.2020 16:02
Происшествия 01.04.2020 16:02
В Волгоградской области трое вымогателей "кошмарили" посетителей баров01.04.2020 08:41
Происшествия 01.04.2020 08:41
В Волгоградской области двое наркосбытчиков торговали «синтетикой» на широкую ногу31.03.2020 09:14
Происшествия 31.03.2020 09:14
На севере Волгограда полыхает пойма реки Мечетки30.03.2020 19:30
Происшествия 30.03.2020 19:30
Под Волгоградом полыхает пожар у дачного массива30.03.2020 15:34
Происшествия 30.03.2020 15:34
В Волгоградской области перевернулась иномарка с компанией молодежи: погибла девушка30.03.2020 09:48
Происшествия 30.03.2020 09:48
Сильный ветер устроил сложный пожар в Дзержинском районе Волгограда29.03.2020 18:58
Происшествия 29.03.2020 18:58
«КамАЗ» и «ЗИЛ» протаранили водители легковушек в Волгоградской области29.03.2020 09:43
Происшествия 29.03.2020 09:43
Реклама