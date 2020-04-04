Происшествия

Топор выбросила в Ахтубу: волгоградка закопала убитого мужчину на берегу и сдалась

Происшествия 04.04.2020 09:56
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04.04.2020 09:56


36-летняя жительница Волгограда стала фигурантом уголовного дела об убийстве, после того, как честно рассказала правоохранителям, что совершила преступление. По информации ИА «Высота 102», трагедия произошла 31 марта на территории одного из СНТ в Среднеахтубинском районе. Женщина нанесла мужчине смертельный удар топором по голове,  а затем закопала тело на берегу Ахтубы. Как рассказал информагентству источник, знакомый с ситуацией, орудие убийства было выброшено в реку. На пятый день после трагедии гражданка решила прийти с повинной в соответствующие органы.

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