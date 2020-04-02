В Волгоградской области дело о тысячах бутылок с суррогатом дошло до суда





Жителю республики Северная Осетия-Алания грозит до 6 лет лишения свободы за доставку в Волгоградскую область свыше 4 тысяч бутылок с суррогатным алкоголем. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 59-летний мужчина обвиняется по двум статьям УК РФ - п."б" ч.6 ст.171.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере), ч.1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

По версии следствия, обвиняемый купил спиртосодержащую продукцию, которую доставили с Северо-Кавказского региона на грузовом транзитном транспорте.

Контрафактный алкоголь под видом продукции известных торговых марок обвиняемый хранил в подсобном помещении арендованного им магазина, а также в гаражном боксе.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

Всего из незаконного оборота было изъято почти 2,5 тысячи литров контрафактного алкоголя. Ущерб правообладателям торговых марок превысил 2,2 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела проводилось СО МО МВД России "Камышинский".

Вину в инкриминируемых деяниях мужчина не признает.



