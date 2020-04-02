В Волгограде прикрыли работающий в пандемию массажный салон (ВИДЕО)











Полицейские пресекли работу массажного салона в Волгограде, который оказывал расслабляющие услуги клиентам несмотря на запрет работы на фоне пандемии коронавируса. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, информация о таком заведении, расположенном в центре Волгограда, поступила полицейским.





В ходе проверки все подтвердилось: поток клиентов, которые желали расслабиться, здесь не прекращался даже ночью. Сотрудницы массажного салона, по словам оперативников, работали практически на износ. Факт оказания сексуальных услуг в этом салоне не зафиксирован.





По факту нарушения предписаний о временном приостановлении деятельности проводится доследственная проверка.



