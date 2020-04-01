Расследования

В Волгоградской области осудили на 4 года экс- управляющего предприятием за растрату

Расследования 01.04.2020 13:06
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01.04.2020 13:06


К 4 годам в колонии общего режима приговорен 43-летний бывший конкурсный управляющий предприятия-банкрота в Кумылженском районе Андрей Коган. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Коган, который был конкурсным управляющим ООО "Остроуховское", признан виновным в растрате вверенного имущества в крупном размере с использованием своего служебного положения.
В судебном заседании установлено, что с 7 по 28 июля 2015 года им была организована уборка урожая пшеницы, по итогам которой на склад предприятия поступило более 2,7 тонны зерна. Однако по документам конкурсный управляющий оформил поступление лишь 1,5 тонны пшеницы, а оставшиеся 1,2 тонны зерна скрыл от учета и впоследствии похитил.
Сельскохозяйственному предприятию, находившемуся на стадии банкротства, был причинен ущерб в сумме более 9 миллионов рублей. Свою вину он не признал.
С сентября 2016 года по июнь 2018 года Коган находился в федеральном розыске.
Расследование уголовного дела проводилось сотрудниками СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. 
Приговор вступил в законную силу. 
В рамках рассмотрения уголовного дела, в целях возмещения имущественного ущерба, был продлен арест на имущество Когана общей стоимостью более 7,5 млн рублей (два автомобиля, земельный участок и здание гостиницы). 

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