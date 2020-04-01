Здравоохранение 01.04.2020 13:03
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01.04.2020 13:03
По распоряжению Минпромторга в Волгоградскую область из Екатеринбурга поставят 700 тысяч медицинских масок.
Как заявил сегодня на брифинге председатель регионального комитета здравоохранения Анатолий Себелев,медицинские изделия в ближайшее время получит сеть государственных аптек «Волгофарм». Правительственное ведомство распределило поставки дефицитного товара между субъектами России.
28 марта вице-губернатор – председатель комитета промышленности и торговли Олег Николаев заявлял журналистам о том, что в регион ожидается поставка 600 тысяч масок. По словам чиновника, в «Волгофарме» на прошлой неделе медицинские изделия появились.
В каких именно аптеках защитные средства есть в продаже – неизвестно. Регулярные визиты корреспондентов ИА «Высота 102» в аптеки разных районов Волгограда, а также постоянные звонки читателей говорят о том, что масок, как не было так и нет. Кроме того, наблюдается дефицит медицинских перчаток и отсутствие антисептических средств.
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