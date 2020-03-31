Сбербанк отменяет плату за сервисное обслуживание по эквайрингу

Экономика 31.03.2020 16:10 Новости компаний
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31.03.2020 16:10 Новости компаний
Сбербанк сообщает об отмене платы за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс. Сервисная плата не будет взыматься за период использования оборудования с 01 марта до 31 мая 2020 года.
В условиях сложившейся ситуации с повсеместным снижением клиентопотока, особенно в небольшие торговые точки, Сбербанком было принято решение отменить сервисную плату за предоставленное оборудование, которую чаще всего платят предприятия малого и микробизнеса.
Светлана Кирсанова, Заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнеса» Сбербанка: «Мы понимаем, что наиболее «чувствительными» к снижению клиентопотока являются небольшие торговые точки, которые в условиях текущей ситуации переживают не самые легкие времена. Чтобы поддержать предпринимателей, мы вводим «каникулы» по взиманию сервисной платы за использование терминалов и онлайн-касс. Это позволит не только помочь бизнесу, но и обезопасить наших граждан, обеспечив им возможность продолжать платить наиболее безопасным способом – безналично и бесконтактно».
Плата за сервисное обслуживание оборудования эквайринга не будет взыматься до 31 мая включительно, при этом «каникулы» могут быть продлены в зависимости от экономической ситуации, о чем будет сообщено дополнительно.
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