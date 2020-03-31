Депутаты Волгоградской облдумы сами себя отправили на удаленку





Депутаты Волгоградской областной думы сами себя отправили на удаленный режим работы. Такое постановление парламентарии приняли накануне на внеочередном заседании в связи с распространением коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе заксобрания, комитеты также смогут принимать решения методом опроса слуг народа.

«Эта мера направлена на соблюдение режима самоизоляции. Она будет применяться только в случае необходимости безотлагательного принятия того или иного решения по важнейшим направлениям жизнедеятельности», - пояснил председатель облдумы Александр Блошкин.

Постановлением определены сроки и порядок опроса. Депутаты будут излагать свое личное мнение по законопроекту или проекту постановления в опросном листе и направлять его по электронной почте.







