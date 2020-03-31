Политика

Депутаты Волгоградской облдумы сами себя отправили на удаленку

Политика 31.03.2020 10:03
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31.03.2020 10:03


Депутаты Волгоградской областной думы сами себя отправили на удаленный режим работы. Такое постановление парламентарии приняли накануне на внеочередном заседании в связи с распространением коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе заксобрания,  комитеты также смогут принимать решения методом опроса слуг народа.
«Эта мера направлена на соблюдение режима самоизоляции. Она будет применяться только в случае необходимости безотлагательного принятия того или иного решения по важнейшим направлениям жизнедеятельности», - пояснил председатель облдумы Александр Блошкин.
Постановлением определены сроки и порядок опроса. Депутаты будут излагать свое личное мнение по законопроекту или проекту постановления в опросном листе и направлять его по электронной почте.


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