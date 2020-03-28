Границы на замке: Россия уходит на самоизоляцию

Федеральные новости 28.03.2020 18:42
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28.03.2020 18:42
Решение о временном ограничении движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы, принято сегодня правительством страны, сообщает ИА «Высота 102». Соответствующий документ опубликован на официальном сайте кабинета министров.
Обеспечить максимальную закрытость границ России с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта поручено Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России совместно с Роспотребнадзором. Меры предпринимаются в целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции.
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