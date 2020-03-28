Замгубернатора рассказал, когда в Волгоград завезут дефицитные маски





На следующей неделе в Волгоградскую область должны поступить 310 тысяч медицинских защитных масок, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель губернатора региона - председатель комитета промышленности и торговли Олег Николаев. «Предварительные заявки получены от всех сообществ, от всех сетей определенных», - сказал Олег Николаев и добавил, некоторые местные предприятия в Урюпинске и Камышине уже начали налаживать производство масок. Сегодня корр. ИА «Высота 102» в одной из аптек сети «Волгогфарм» на улице Рокоссовского рассказали, что в последний раз медицинские маски были в продаже в четверг и их раскупили в течение часа. «Когда маски будут снова, нам не говорили», - аптекари также подтвердили отсутствие каких-либо антисептиков для рук.