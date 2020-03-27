Общество

Закрываются парки и парикмахерские: в Волгоградской области вводят жесткие меры из-за коронавируса

Общество 27.03.2020 20:39
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27.03.2020 20:39


С завтрашнего дня и до 5 апреля в регионе временно приостановят свою работу рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и другие предприятия общественного питания. Такое решение, сообщает ИА «Высота 102», было принято на сегодняшнем заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавируса в регионе. На этот период приостанавливается работа досуговых, развлекательных, зрелищных, физкультурных, спортивных, рекламных и подобных мероприятий. Это касается парков культуры и отдыха, ТРЦ, аттракционов и других мест массового посещения граждан.
Также не будут работать кружки и секции в центрах соцобслуживания, салоны красоты, солярии, бани и сауны, ночные клубы, кинотеатры, детские развлекательные центры. 
При этом продолжат свою работу точки общепита с услугой доставки заказов и «еды на вынос», а также ведомственные столовые и кафе. 
Не остановится работа аптек, продуктовых магазинов, точек по продаже товаров для животных, ветеринарных препаратов, магазинов непродовольственных товаров. Не закроются и пункты продажи товаров и дистанционным способом (при условии доставки товаров).
В то же время продолжат работу все структуры жизнеобеспечения, банки, транспорт, ПФР, фонд социального страхования, государственные и муниципальные служащие. 
МФЦ предоставят услуги дистанционно, но при крайней необходимости примут граждан по предварительной записи. В стоматологических поликлиниках окажут помощь пациентам только с острой болью.
На заседании штаба было принято решение о необходимости соблюдения режима самоизоляции с 28 марта по 5 апреля гражданам старше 65 лет, а также лицам, имеющим хронические заболевания. 
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров попросил жителей региона с пониманием отнестись к дополнительным мерам безопасности в регионе, целью которых является предотвращение распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, в Волгоградской области выявлено четверо заболевших опасной инфекцией. Полный текст постановления губернатора здесь.  


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