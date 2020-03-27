Общество

Волгоградцы уплывают от коронавируса

Общество 27.03.2020 17:28
0
27.03.2020 17:28




Увеличение пассажиропотока зафиксировано в эти дни на речных маршрутах. Как сообщает ИА «Высота 102», за Волгу потянулись дачники, рыбаки, а также те, кто решил провести предстоящую нерабочую неделю на природе. Теплоходы заполнены «под завязку» - в такой опасной для сегодняшней ситуации тесноте горожане коротают путь на свежий воздух.
Между тем, жители острова Сарпинский собираются обратиться к городским властям с просьбой проконтролировать поток отдыхающих с понедельника, когда в России начнется нерабочая неделя. «У нас такое ощущение, что многие приняли новость о нерабочих днях  как праздник. А радоваться-то нечему. Правила безопасности и личной гигиены сейчас выходят на первый план. Если на остров поедут толпы и среди них окажется инфицированный человек,  на теплоходах вирус  легко может распространиться», - переживают островитяне.
Напомним, в настоящее время в Волгоградской области выявлено четверо заболевших новой коронавирусной инфекцией. Одна волгоградка заразилась на отдыхе в ОАЭ, еще один житель Камышина отдыхал в Германии, жительница Волгоградской области вернулась с опасной инфекцией из Турции. Также среди заболевших – подросток из Волжского, который с родственником отдыхал в ОАЭ. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома.Необходима консультация

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Общество
27.03.2020 20:39
Общество 27.03.2020 20:39
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2020 17:03
Общество 27.03.2020 17:03
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.03.2020 16:36
Общество 27.03.2020 16:36
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2020 16:26
Общество 27.03.2020 16:26
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2020 15:49
Общество 27.03.2020 15:49
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2020 15:34
Общество 27.03.2020 15:34
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.03.2020 13:14
Общество 27.03.2020 13:14
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2020 12:25
Общество 27.03.2020 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2020 12:01
Общество 27.03.2020 12:01
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2020 10:31
Общество 27.03.2020 10:31
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2020 10:09
Общество 27.03.2020 10:09
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2020 20:43
Общество 26.03.2020 20:43
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2020 13:54
Общество 26.03.2020 13:54
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2020 13:12
Общество 26.03.2020 13:12
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.03.2020 11:24
Общество 26.03.2020 11:24
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:39
Закрываются парки и парикмахерские: в Волгоградской области вводятся жесткие меры из-за коронавируса
17:28
Волгоградцы уплывают от коронавирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
Сети «Ростелекома» на Юге успешно справляются с нагрузкойСмотреть фотографии
17:03
«Чистота – это безопасность»: Профессионалы из клининговой компании ЭКОПРО сделали Волгоград немного чищеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:36
Налоговики Волгоградской области уходят в онлайнСмотреть фотографии
16:26
Ветеранам Волгоградской области начали переводить выплаты ко Дню ПобедыСмотреть фотографии
16:10
Жители Волгоградской области ждут массовой проверки на коронавирусСмотреть фотографии
15:49
В России из-за коронавируса перенесли сроки проведения ЕГЭ и ОГЭСмотреть фотографии
15:41
Охотник ответит за убийство сибирской косули в природном парке «Нижнехоперский»Смотреть фотографии
15:34
Режим работы отделений Сбербанка в выходную неделюСмотреть фотографии
14:22
Президент МТС призвал пользователей к ответственному потреблению интернет-трафикаСмотреть фотографии
13:14
Многодетных и беременных чиновников Волгоградской области на неделю освободили от работыСмотреть фотографии
12:25
В Волгограде с понедельника трамваи и троллейбусы будут ходить до 21.00Смотреть фотографии
12:08
Среди заболевших - ребенок: коронавирус выявлен еще у троих жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:01
В родительских чатах сообщат графики выдачи продуктов для школьников ВолгоградаСмотреть фотографии
11:43
Новость о выборе нового амбассадора бренда банком «Открытие» вошла в топ инфоповодов 2019 года в финансовом сектореСмотреть фотографии
10:50
Черного лесоруба поймали в Волгоградской области полиция и УФСБСмотреть фотографии
10:31
Маски-шоу устроили депутаты на заседании Волгоградской гордумыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:09
В Волгограде Почта России не принимает заказные письмаСмотреть фотографии
10:00
Юрий Чехов: Главная задача – сохранить трудовые коллективыСмотреть фотографии
08:47
В Волгограде отправленным по домам школьникам готовят продуктовые наборыСмотреть фотографии
08:31
ГК «Волгострой»: выбирайте квартиру дистанционноСмотреть фотографии
21:31
Волгоградские депутаты «чихали» на рекомендацию Минздрава по коронавирусуСмотреть фотографииCмотреть видео
20:43
В дом многодетной семьи под Волгоградом вернулось теплоСмотреть фотографии
19:15
В Волгограде сгорела полицейская «ГАЗель»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:55
В Волгограде 220-килограммовая женщина стала мамой здоровой дочкиСмотреть фотографии
16:05
В Волгограде директор «дочки» «Пивовара» идет под суд за сокрытие 145 миллионов от государстваСмотреть фотографии
15:00
В Волгограде с понедельника закрывают детские садыСмотреть фотографии
14:01
«Ростелеком» бесплатно добавляет корпоративным клиентам к текущему пакету услуг 100 минут и 10 Гб мобильного интернетаСмотреть фотографии
13:51
В Волгограде Минобороны оперативно построит инфекционный центрСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 