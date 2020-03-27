Волгоградцы уплывают от коронавируса











Увеличение пассажиропотока зафиксировано в эти дни на речных маршрутах. Как сообщает ИА «Высота 102», за Волгу потянулись дачники, рыбаки, а также те, кто решил провести предстоящую нерабочую неделю на природе. Теплоходы заполнены «под завязку» - в такой опасной для сегодняшней ситуации тесноте горожане коротают путь на свежий воздух.

Между тем, жители острова Сарпинский собираются обратиться к городским властям с просьбой проконтролировать поток отдыхающих с понедельника, когда в России начнется нерабочая неделя. «У нас такое ощущение, что многие приняли новость о нерабочих днях как праздник. А радоваться-то нечему. Правила безопасности и личной гигиены сейчас выходят на первый план. Если на остров поедут толпы и среди них окажется инфицированный человек, на теплоходах вирус легко может распространиться», - переживают островитяне.

Напомним, в настоящее время в Волгоградской области выявлено четверо заболевших новой коронавирусной инфекцией. Одна волгоградка заразилась на отдыхе в ОАЭ, еще один житель Камышина отдыхал в Германии, жительница Волгоградской области вернулась с опасной инфекцией из Турции. Также среди заболевших – подросток из Волжского, который с родственником отдыхал в ОАЭ.



