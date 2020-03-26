Учащиеся профучилища угнали машину для «покатушек» в Волгограде





Двое 17-летних учащихся профессионального училища и 20-летний безработный угнали в Калачевском районе машину, чтобы съездить в Волгоград. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, с заявлением об угоне "ВАЗ-21063" обратился 58-летний житель Калача-на-Дону.

Полицейские установили личности троих подозреваемых. В содеянном они сознались, пояснив, что после совместного употребления спиртных напитков им захотелось покататься. Они угнали первый попавшийся им автомобиль, проникнув в салон через приоткрытое ветровое окно. На машине они уехали в Волгоград. На обратном пути домой на 53 км автодороги "Волгоград-К. Шахтинск" у них закончился бензин. Молодые люди бросили машину на обочине, где ее впоследствии обнаружили сотрудники ДПС.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ – "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Угонщикам грозит до 7 лет лишения свободы.



