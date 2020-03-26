В Волгограде с понедельника закрывают детские сады





С 30 марта в Волгограде на каникулы закрываются детские сады. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе мэрии. Решение о возобновлении работы дошкольных учреждений, а также школ и организаций допобразования, будет приниматься исходя из оперативной обстановки. Данные меры приняты в целях профилактики распространения коронавируса.

Волгоградских школьников отправили на каникулы с 23 марта. Кроме того, приостановлена работа музыкальных школ и детско-юношеских центров.

Напомним, накануне, президент России Владимир Путин объявил следующую неделю в стране с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Исключение составляют предприятия жизнеобеспечения – больницы, магазины, общественный транспорт, органы власти и др.



