Расследования

Двое бутлегеров из Урюпинска идут под суд за бочки с суррогатом

Расследования 26.03.2020 11:00
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26.03.2020 11:00


До 5 лет лишения свободы грозит двоим жителям Урюпинска, которые организовали производство и сбыт контрафактного алкоголя в крупном размере, сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
По версии следствия, 42 и 29-летние обвиняемые с января 2018 года по февраль 2020 года на территории Воронежской области приобрели в целях последующей розничной продажи свыше 15 тысяч литров безводного 96 % спирта. Они перевезли спирт на территорию Волгоградской области для дальнейшего производства и продажи алкогольной спиртосодержащей продукции.
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками отделения УФСБ России по Волгоградской области в г.Урюпинске совместно с коллегами из МО МВД России "Урюпинский".
В ходе оперативных мероприятий на территории гаражного бокса в Урюпинске и по месту жительство одного из обвиняемых было изъято свыше 1,5 тысячи немаркированных емкостей и этикетки с наименованиями алкоголя известных торговых марок.

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