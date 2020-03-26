Экономика

АО «КАУСТИК» - в числе победителей конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности – 2019»

Экономика 26.03.2020 10:49 Новости компаний
0
26.03.2020 10:49 Новости компаний


Волгоградский «КАУСТИК» определен победителем регионального этапа всероссийского конкурса в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы». 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в данной номинации эксперты оценивали, в первую очередь, какое внимание уделяется участниками этого конкурса социальным проектам и программам, направленным на развитие персонала, корпоративным инициативам – в целом, стратегии, обеспечивающей эффективное функционирование системы управления современного предприятия. 
Сегодня в АО «КАУСТИК» трудится более 5,5 тыс. жителей Волгограда и Светлоярского района. Планирование потребности в персонале, его подбор, управление компетенциями (адаптация, обучение, формирование кадрового резерва, оценка, мотивация), постоянный контроль уровня квалификации персонала, формирование и развитие корпоративной культуры – это основы кадровой политики предприятия с полувековой историей.
На «КАУСТИКе» успешно реализуются программы внутрифирменного обучения кадрового резерва и наставничества над вновь принятыми молодыми работниками. Более 500 наставников из числа заводчан прошли специальную оценку их профессиональных компетенций, выявивших навыки и желание обучать других. Обучение и переподготовка сотрудников проходит в лицензированном государством учебном центре «КАУСТИКа».
Об управлении кадровыми ресурсами и развитии корпоративной культуры, как важных составляющих производственной сферы, рассказывает директор по управлению персоналом завода Светлана Колесник:
«КАУСТИК» является социально-ориентированным предприятием, что и привлекает к нам большое количество соискателей, заинтересованных в трудоустройстве. Администрация уделяет особое внимание социальному аспекту. Сотрудникам предоставляется санаторно-курортное лечение, полисы добровольного медицинского страхования; работникам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, выделяется материальная помощь; финансируются культурно-массовые и спортивные мероприятия. Наши дети отдыхают в собственном оздоровительном центре. У нас действует программа целевого набора для детей работников завода в лучший региональный технический вуз. Создано волонтерское движение, направленное на реализацию экологических и благотворительных проектов. И это не полный перечень направлений корпоративной политики и всех социальных мер поддержки. Все они подробно прописаны в коллективном договоре, регулирующем социально-трудовые отношения между работодателем и работником, и, конечно же, неукоснительно соблюдаются. Даже к формированию новогодних подарков подходим ответственным образом – привлекаем юных экспертов, детей наших сотрудников, чтобы главный подарок года был и в радость, и на пользу».
Как победитель регионального этапа в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности – 2019», волгоградский «КАУСТИК» вошел в число  участников федерального этапа этого авторитетного конкурса. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома.Необходима консультация

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Экономика
26.03.2020 10:44
Экономика 26.03.2020 10:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.03.2020 21:59
Экономика 25.03.2020 21:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.03.2020 21:33
Экономика 25.03.2020 21:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.03.2020 14:12
Экономика 25.03.2020 14:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.03.2020 13:29
Экономика 25.03.2020 13:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.03.2020 11:40
Экономика 25.03.2020 11:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.03.2020 11:38
Экономика 25.03.2020 11:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.03.2020 08:27
Экономика 25.03.2020 08:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.03.2020 19:05
Экономика 24.03.2020 19:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.03.2020 13:09
Экономика 24.03.2020 13:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.03.2020 12:54
Экономика 24.03.2020 12:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.03.2020 10:26
Экономика 24.03.2020 10:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.03.2020 13:45
Экономика 23.03.2020 13:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.03.2020 11:32
Экономика 23.03.2020 11:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.03.2020 09:54
Экономика 23.03.2020 09:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:05
В Волгограде директор «дочки» «Пивовара» идет под суд за сокрытие 145 миллионов от государстваСмотреть фотографии
15:11
Волгоградские депутаты «чихали» на рекомендацию Минздрава по коронавирусуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:00
В Волгограде с понедельника закрывают детские садыСмотреть фотографии
14:01
«Ростелеком» бесплатно добавляет корпоративным клиентам к текущему пакету услуг 100 минут и 10 Гб мобильного интернетаСмотреть фотографии
13:51
В Волгограде Минобороны оперативно построит инфекционный центрСмотреть фотографии
13:25
В Волгограде рецидивист с ножом напал на студентаСмотреть фотографии
13:12
Жители Волгоградской области предпочитают оплачивать услуги ЖКХ через онлайн-сервисы СбербанкаСмотреть фотографии
12:50
Пандемия не повлияла на желание волгоградских депутатов спросить народ о времениСмотреть фотографии
12:28
182 за сутки: в России растет число зараженных коронавирусомСмотреть фотографии
12:24
Оперштаб Волгограда: рейды устрашения школьников и их родителей - это фейкСмотреть фотографии
12:16
МТС бесплатно поможет в дистанционной подготовке к ЕГЭСмотреть фотографии
12:11
Под Волгоградом пассажир затонированного авто арестован за угрозы полицейскомуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:53
Под Волгоградом в отключенном от газа доме замерзают дети и престарелая бабушкаСмотреть фотографии
11:35
Небесный занавес: Россия прекращает авиасообщение со всем миромСмотреть фотографии
11:24
Сервисы, с которыми оставаться дома ещё комфортнееСмотреть фотографии
11:08
Ветеранов войны освободили от оплаты коммуналки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:00
Двое бутлегеров из Урюпинска идут под суд за бочки с суррогатомСмотреть фотографии
10:51
В Волгоградской области выросло число жалоб на тему медицинского обеспеченияСмотреть фотографии
10:49
АО «КАУСТИК» - в числе победителей конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности – 2019»Смотреть фотографии
10:22
Под Волгоградом прошли масштабные учения по коронавирусуСмотреть фотографии
09:49
В Волгоградской области охранники и продавцы стали «одеваться» в маскиСмотреть фотографии
08:53
В Волгограде сгорел грузовикСмотреть фотографииCмотреть видео
08:29
В Волгограде зафиксировано рекордное повышение цен на продуктыСмотреть фотографии
21:59
Олег Савченко: «Президент принял опережающие меры, чтобы помочь людям пережить трудные времена»Смотреть фотографии
18:03
В Волгограде огласили приговор похитителю автомагнитолСмотреть фотографии
17:33
Владимир Путин отправил россиян на недельный отдых из-за коронавирусаСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде убийцу полицейского взяли под арестСмотреть фотографииCмотреть видео
14:56
В Волгограде с почестями похоронили убитого рецидивистом полицейскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:50
В Волгограде обезвредили авиабомбу времен Сталинградской битвыСмотреть фотографии
14:45
Для двух инфекционных больниц Волгограда закупают аппараты ИВЛСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 