АО «КАУСТИК» - в числе победителей конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности – 2019»
Экономика 26.03.2020 10:49 Новости компаний
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26.03.2020 10:49 Новости компаний
Волгоградский «КАУСТИК» определен победителем регионального этапа всероссийского конкурса в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы».
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в данной номинации эксперты оценивали, в первую очередь, какое внимание уделяется участниками этого конкурса социальным проектам и программам, направленным на развитие персонала, корпоративным инициативам – в целом, стратегии, обеспечивающей эффективное функционирование системы управления современного предприятия.
Сегодня в АО «КАУСТИК» трудится более 5,5 тыс. жителей Волгограда и Светлоярского района. Планирование потребности в персонале, его подбор, управление компетенциями (адаптация, обучение, формирование кадрового резерва, оценка, мотивация), постоянный контроль уровня квалификации персонала, формирование и развитие корпоративной культуры – это основы кадровой политики предприятия с полувековой историей.
На «КАУСТИКе» успешно реализуются программы внутрифирменного обучения кадрового резерва и наставничества над вновь принятыми молодыми работниками. Более 500 наставников из числа заводчан прошли специальную оценку их профессиональных компетенций, выявивших навыки и желание обучать других. Обучение и переподготовка сотрудников проходит в лицензированном государством учебном центре «КАУСТИКа».
Об управлении кадровыми ресурсами и развитии корпоративной культуры, как важных составляющих производственной сферы, рассказывает директор по управлению персоналом завода Светлана Колесник:
«КАУСТИК» является социально-ориентированным предприятием, что и привлекает к нам большое количество соискателей, заинтересованных в трудоустройстве. Администрация уделяет особое внимание социальному аспекту. Сотрудникам предоставляется санаторно-курортное лечение, полисы добровольного медицинского страхования; работникам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, выделяется материальная помощь; финансируются культурно-массовые и спортивные мероприятия. Наши дети отдыхают в собственном оздоровительном центре. У нас действует программа целевого набора для детей работников завода в лучший региональный технический вуз. Создано волонтерское движение, направленное на реализацию экологических и благотворительных проектов. И это не полный перечень направлений корпоративной политики и всех социальных мер поддержки. Все они подробно прописаны в коллективном договоре, регулирующем социально-трудовые отношения между работодателем и работником, и, конечно же, неукоснительно соблюдаются. Даже к формированию новогодних подарков подходим ответственным образом – привлекаем юных экспертов, детей наших сотрудников, чтобы главный подарок года был и в радость, и на пользу».
Как победитель регионального этапа в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности – 2019», волгоградский «КАУСТИК» вошел в число участников федерального этапа этого авторитетного конкурса.
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