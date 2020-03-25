



Волгоградское отделение Сбербанка предоставило проектное финансирование с использованием счетов эскроу в размере 273 млн рублей Группе компаний «Пересвет-Юг». Кредитные средства будут направлены на строительство жилого дома №1 проекта «Urbn10» общей площадью 4,75 га,

состоящего из 6 домов, в которых будут построены 940 квартир. В настоящее время уже начато возведение первого дома.

Это первый совместный проект ГК «Пересвет-Юг»и Сбербанка в Волгограде, реализуемый по новым правилам 214-ФЗ. Согласно требованиям Федерального закона, покупатели квартир будут вносить денежные средства на счета эскроу, открытые в Сбербанке. Деньги на этих счетах будут храниться до завершения строительства и передачи квартир дольщикам. Застройщик получит денежные средства после ввода дома в эксплуатацию и оформления первого права собственности.

Сбербанк предлагает строительным компаниями удобные условия финансирования. Так, при проектном финансировании застройщик получает денежные средства сразу, а проценты выплачивает с отсрочкой на весь срок кредитования. Такие условия доступны застройщикам и проектам, прошедшим экспертизу банка и получившим положительное заключение.

Евгений Воеводин, Управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Сбербанк в Волгограде отмечает высокий интерес к кредитованию со стороны застройщиков в рамках проектного финансирования. Являясь надежным финансовым партнером ключевого девелопера региона, банк вносит свой вклад в развитие города, ведь кредитные средства Сбербанка позволят своевременно возвести комфортные, современные жилые дома и улучшить условия проживания горожан».

Алексей Цуканов, генеральный директор ГК «Пересвет-Юг»: «Этим проектом Пересвет-Юг планирует задать новые стандарты для жилья комфорт-класса в Волгограде. Большой анонс проекта еще впереди, но уже сейчас можно сказать, что ничего подобного в городе еще не строилось. И благодаря поддержке Сбербанка этим амбициозным планам суждено быть реализованными».



