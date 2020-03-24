Экономика

«Россети» взяли под особый контроль надёжность электроснабжения ключевых инфраструктурных и социальных объектов России

Экономика 24.03.2020 19:05 Новости компаний
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24.03.2020 19:05 Новости компаний


С 24 марта «Россети» берут под особый контроль энергоснабжение ключевых инфраструктурных и социальных объектов в зоне ответственности группы компаний. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, соответствующий приказ был подписан главой электросетевого холдинга Павлом Ливинским.
«Группа «Россети» делает всё возможное для минимизации рисков распространения в России новой коронавирусной инфекции и других респираторных заболеваний как среди своих сотрудников и членов их семей, так и среди клиентов. При этом нашими компаниями создаются максимально комфортные условия для жизни и работы всех наших потребителей в непростой период», - подчеркнул Павел Ливинский.
Под особый контроль взята подача электроэнергии медицинским учреждениям, центрам приема звонков населения, объектам, обеспечивающим предоставление государственных услуг, сотовой связи и доступа к сети интернет, а также вычислительного оборудования. Особое внимание уделено организациям, предоставляющим населению онлайн услуги (банковские, интернет-магазины, онлайн-кинотеатры), а также крупным транспортно-логистическим центрам и курьерским службам.
Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский также поручил провести анализ надежности схем электроснабжения и внеплановые осмотры объектов электросетевой инфраструктуры с целью выявления и оперативного устранения дефектов и недостатков.
Напомним, ранее в группе «Россети» на удаленную работу перешло почти 60% офисных сотрудников, в онлайн режим переведено 738 из 1017 центров обслуживания клиентов и пунктов работы с потребителями. 

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