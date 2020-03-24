Здравоохранение

Сервис DocDoc предоставит бесплатные онлайн-консультации с врачом на тему коронавируса для жителей России

Здравоохранение 24.03.2020 17:34 Новости компаний
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24.03.2020 17:34 Новости компаний


Сбербанк выступил с инициативой в области борьбы с пандемией — любой гражданин России с 23 марта может получить по телефону или через мобильное приложение бесплатную консультацию квалифицированного врача сервиса телемедицины DocDoc (входит в экосистему Сбербанка).
При звонке на бесплатную горячую линию ‪8 800 707-85-72‬ пользователя соединят со специалистом call-центра DocDoc. Во время разговора оператор проконсультирует позвонившего по простым вопросам, не требующим медицинской квалификации, а затем при необходимости соединит с квалифицированным врачом, который даст консультацию на тему коронавирусной инфекции. Длительность консультаций неограниченна, в среднем она составляет 15 минут. 
На линии работает 400 врачей сервиса, все они прошли дополнительное обучение и работают в частных клиниках Москвы и регионов. При необходимости сервис может также подключить государственные клиники.
Все финансовые расходы на создание и поддержку этого сервиса взял на себя Сбербанк.
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:«Мы хотим, чтобы каждый житель страны имел возможность получить бесплатную квалифицированную консультацию врача по вопросам коронавирусной инфекции не выходя из дома».
Помимо медицинской консультации, пользователям сервиса DocDoc в течение недели станут доступны бесплатные онлайн-консультации психологов.
Дмитрий Петрухин, основатель сервиса телемедицины DocDoc: «Операторы call-центра могут помочь с "техническими вопросами", такими как: меры снижения риска заражения вирусом, правила поведения при карантине, способы тестирования коронавирусной инфекции. В том случае, если вопрос медицинский, позвонившему будет предоставлена консультация квалифицированного врача».
 
Справка. Компания DocDoc начала работу в 2012 году как первый в России сервис по выбору врачей на основе проверенных отзывов самих пациентов. В 2017 году DocDoc вошел в экосистему Сбербанка, после чего сервис начал трансформацию в медицинскую платформу — площадку, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу и телемедицина. 

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