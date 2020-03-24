



Несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции, турбулентность мировой экономики и международных рынков волгоградские предприятия должны выполнять производственные программы, договоры на поставку продукции и услуг, исправно выплачивать заработную плату и формировать доходную часть бюджета. Такую установку дал сегодня губернатор региона Андрей Бочаров в ходе расширенного заседания Совета по развитию промышленности Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», глава области сделал акцент на том, что в сложившейся ситуации нужно проявлять гибкость.





«Отдельно обращаю внимание: сегодня можно и нужно использовать самые различные гибкие формы занятости людей – где-то сокращённый рабочий день, где-то удалённую работу, которая в наибольшей степени соответствует рекомендациям медиков. Прошу также учесть в ведомственных планах порядок и алгоритм действий на случай осложнения эпидемиологической ситуации в стране и нашей области. Я не хочу никого пугать. Мы надеемся на лучшее, но готовимся ко всем вариантам развития ситуации. Считать, что нас это не коснется – неправильно. Поэтому нам нужно продумать в рамках промышленных предприятий меры по организации работы непрерывных производств – а именно, доставки сотрудников на работу и обратно, контроля состояния здоровья, организации питания, применения дополнительных мер поддержки и целый ряд других», - сказал Андрей Бочаров.





Что касается экономического аспекта работы промышленности и бизнеса в целом, то Андрей Бочаров считает - наступило время активных и предприимчивых людей.





«Вы видите, какие ограничительные меры вводят Европа и мир на поставку различного оборудования, ограничивая на первом этапе поставки только страной производства. Сложное время - это время дополнительных возможностей для предприимчивых людей. У нас появляется дополнительная возможность усилить кооперационные связи, подготовить предложения и наладить выпуск новых видов продукции. Сегодня не только время импортозамещения, но и время импортоопережения. И те предприниматели, предприятия, компании, которые посмотрят на ситуацию шире, будут более активными, получат более широкие перспективы дальнейшего развития, а не просто продолжат выпускать продукцию, которая сегодня востребована. И именно в это время нам надо думать о будущем и делать конкретные шаги», - отметил губернатор.

По информации администрации Волгоградской области, в ближайшее время на уровне региональной власти будут проработаны меры по поддержке реального сектора экономики и конкретных предприятий - с учетом существующих возможностей Фонда развития промышленности.



