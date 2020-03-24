МТС выделила облачные ресурсы для поиска лекарства от коронавируса

Телеком 24.03.2020 08:26
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24.03.2020 08:26
Телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг ПАО «МТС» присоединился к проекту Folding@Home, занимающемуся изучением вируса COVID-19.
Специально для компьютерного моделирования механизма работы коронавируса и поиска терапевтических средств провайдер #CloudMTS выделил облачные ресурсы. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
Так, для Folding@Home выделены ресурсы, позволяющие выполнять вычислительные операции со скоростью до 3,6 петафлопс. Проект привлекает вычислительные мощности со всего мира для компьютерного моделирования работы молекул белка, которые участвуют в подавлении новым вирусом иммунной системы.
Директор облачного направления МТС Олег Мотовилов отметил, в текущей ситуации важно объединять усилия, чтобы сохранить жизни и здоровье людей. «Мы решили присоединиться к проекту, который работает над изучением вируса COVID-19 и поиском лекарства от него, - добавил Олег Мотовилов. - Проект является открытым, любой желающей может поделиться вычислительными мощностями и внести свой вклад в борьбу с новым вирусом».
МТС предоставила мощности на базе графических ускорителей NVIDIA Tesla V100d 32Gb, объединенных высокоскоростной сетью в 100 ГБ. Это даст возможность добавить вычислительной мощности проекту, к которому подключаются исследовательские лаборатории. Первые проекты на платформе Folding@Home направлены на исследование процессов взаимодействия короновируса COVID-19с рецептором ACE2, который присутствует в организме человека и через который вирус проникает в клетки. Список научных лабораторий постоянно пополняется. Сейчас в экспериментах по поиску лекарства от нового вируса участвуют лаборатории Bowman lab, Chodera lab и Voelz lab.
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