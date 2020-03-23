Расследования

Полицейского на входе в УБЭП в Волгограде убил матерый рецидивист

Расследования 23.03.2020 17:03
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23.03.2020 17:03


Становятся известны все новые подробности сегодняшнего убийства в Волгограде старшего сержанта полиции Владимира Тафинцева. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, за покушение на жизнь сотрудника полиции в непосредственной близости от места происшествия задержан ранее неоднократно судимый житель Городищенского района. Его подозревают в нанесении смертельных ран старшему сержанту на посту Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД России.
Установлено, что во время несения службы на охраняемом объекте ГУ МВД России по Волгоградской области к старшему сержанту полиции подбежала женщина. Она сообщила, что ее преследует мужчина, который требует отдать ювелирные украшения. Увидев полицейского, злоумышленник попытался скрыться, однако Владимир Тафинцев задержал его. При доставлении на контрольно-пропускной пункт мужчина неожиданно достал нож и нанес им смертельный удар сотруднику полиции.
СУ СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.
У погибшего остались жена и несовершеннолетний ребенок.
Руководство МВД России выражает соболезнования родным Владимира Тафинцева.
Фото со страницы подозреваемого Андрея Петренко ВКонтакте 


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