«Ростелеком» открывает доступ к цифровому сервису образования «Лицей»

Телеком 23.03.2020 13:06 Новости компаний
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23.03.2020 13:06 Новости компаний
Сегодня «Ростелеком» открывает доступ к цифровому сервису образования «Ростелеком. Лицей» за 1 рубль в месяц на территории всей России. Эта мера направлена на поддержку школьников и родителей, которые в настоящее время вынуждены перейти на дистанционное обучение, сообщила ИА "Высота 102" пресс-служба компании.
Сервис разработан специально для школьников и объединяет образовательный контент по двум направлениям — «Школа» и «Развитие». Первый раздел помогает детям изучать и закреплять учебную программу, делать домашнее задание без помощи взрослых, готовиться к экзаменам. На страничках раздела «Развитие» школьники узнают о современных цифровых технологиях, учатся формировать здоровые привычки, развивают логику, память и креативность.
«Сервис “Лицей” рассчитан на школьников 1–11 классов, для которых мы собрали видеоуроки с учителями ведущих российских школ, а также тесты и конспекты для закрепления знаний. “Лицей” позволяет учиться онлайн по программе, соответствующей ФГОС, повторять пропущенные или сложные темы, разбираться с домашним заданием без помощи родителей, закреплять знания с помощью тестов и конспектов, готовиться к ОГЭ и ЕГЭ», — сказал Кирилл Брылёв, директор офиса перспективных цифровых продуктов массового сегмента «Ростелекома».
Для доступа к платформе необходимо зарегистрироваться. Если регистрация уже есть, то авторизоваться. Перейти в раздел «Мои занятия» и оплатить доступ за 1 рубль. Предложение действует до 30 апреля. Обучающие видео сервиса «Лицей» также доступно бесплатно в подписках «Интерактивного ТВ» и Wink.
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