Здравоохранение

61 случай за 1 день: в России появились новые заболевшие коронавирусом

Здравоохранение 22.03.2020 17:08
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22.03.2020 17:08


За последние сутки в России зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекции в 6 регионах. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Роспотребнадзоре РФ.  В Москве - 54 случая, в Новгородской области - 1 случай, в Кировской области - 2 случая, в Архангельской области - 1 случай,  в Брянской области - 1 случай, в Удмуртской  республике - 2 случая. Граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции.
Под медицинским наблюдением с января 2020 года  находилось 104 577 человек, по состоянию на 20.03.2020 под контролем остаются 52 747 человек.
Ранее, напомним, сообщалось о первых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Южном федеральном округе – 2 случая в Краснодарском крае и 1 – в Крыму. В Волгоградской области, по данным регионального оперативного штаба, заболевших нет. 

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