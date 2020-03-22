Происшествия 22.03.2020 12:07
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22.03.2020 12:07
В Тамбовскую область выехала бригада отделения экстренной консультативной медицинской помощи волгоградской больницы №25. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области. В состав бригады вошли заведующий отделением, анестизиолог-реаниматолог, травматолог, нейрохирург.
Между тем, пострадавших в ДТП разместили в Уваровской и Жердевской ЦРБ. Если позволит состояние травмированных волгоградцев, они будут транспортированы в медучреждения Волгограда.
Напомним, страшное ДТП случилось сегодня в семь утра недалеко от села Чихаревка в Жердевском районе на 566км трассы Р-22 Москва-Волгоград. При попутном движении два автобуса «Москва-Волгоград» пытались избежать столкновения и разъехались по обочинам. В результате один из автобусов, перелетев отбойник, вылетел в кювет. 2 человека погибли, 17 пострадали.
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