Nemoloko покорило Vegan DJ





В Москве прошла очередная Федеральная отраслевая выставка Veg-Life Expo - крупнейшее событие в России для компаний-производителей и импортеров продукции в категории ВЕГ и ЗОЖ. По традиции в мероприятии приняла участие компания «Сады Придонья», одно из ведущих бюджетообразующих предприятий региона, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Veg-Life Expo считается главной выставкой страны в области вегетарианства и здорового образа жизни. В 8-й раз она распахнула свои двери для всех вегетарианцев, веганов, сыроедов, сторонников здорового образа жизни и правильного питания. Представители федеральных и локальных торговых сетей, компаний-дистрибьюторов и интернет-магазинов регулярно посещают выставку Veg-Life Expo, в том числе компания «Сады Придонья».

«В последнее время наблюдается положительная тенденция: все больше людей отказывается от пагубных привычек и следует основам здорового образа жизни, - отметила Ольга Соколова, менеджер по маркетингу компании «Сады Придонья». – Сады Придонья поддерживает это стремление. Приятно наблюдать, как люди сознательно подходят к выбору потребляемых продуктов. Мы заботимся о здоровье наших покупателей, поэтому постоянно работаем над созданием новых продуктов, чтобы каждый человек мог найти то, что ему нужно».

По словам организаторов, цель выставки - развитие рынка товаров для здорового образа жизни и формирование ассортимента полезной продукции в магазинах. Многочисленным гостям был предложен самый разнообразный ассортимент: от натуральной косметики и веганских колбас, сыров до вкусных десертов и съедобной посуды. Кроме того, в рамках выставки посетители могли принять участие в семинарах и мастер-классах от известных блогеров, деятелей культуры и спорта, узнать ответы на волнующие вопросы, а также получить индивидуальную консультацию у экспертов в области вегетарианства и ЗОЖ.

На своем стенде компания «Сады Придонья» представила широкую линейку готовой продукции: смузи, соки и напитки на растительной основе Nemoloko. Посетители высоко оценили их качество, в том числе и популярный Vegan DJ.

«Я не употребляю молоко уже много лет и с удовольствием пью растительные альтернативы, - поделился веган-активист. - С брендом Nemoloko знаком давно. Рад, что ассортимент расширяется, появляются новые вкусы. Очень понравилась новинка – овсяный напиток с зеленым чаем матча».

Надо отметить, что в работе выставки приняли участие 140 компаний из России, ближнего зарубежья и Европы. За три дня Veg-Life Expo-2020 посетили более шести тысяч человек.



