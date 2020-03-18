Nemoloko покорило Vegan DJ

Экономика 18.03.2020 10:58
0
18.03.2020 10:58
В Москве прошла очередная Федеральная отраслевая выставка Veg-Life Expo - крупнейшее событие в России для компаний-производителей и импортеров продукции в категории ВЕГ и ЗОЖ. По традиции в мероприятии приняла участие компания «Сады Придонья», одно из ведущих бюджетообразующих предприятий региона, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Veg-Life Expo считается главной выставкой страны в области вегетарианства и здорового образа жизни. В 8-й раз она распахнула свои двери для всех вегетарианцев, веганов, сыроедов, сторонников здорового образа жизни и правильного питания. Представители федеральных и локальных торговых сетей, компаний-дистрибьюторов и интернет-магазинов регулярно посещают выставку Veg-Life Expo, в том числе компания «Сады Придонья».
«В последнее время наблюдается положительная тенденция: все больше людей отказывается от пагубных привычек и следует основам здорового образа жизни, - отметила Ольга Соколова, менеджер по маркетингу компании «Сады Придонья». – Сады Придонья поддерживает это стремление. Приятно наблюдать, как люди сознательно подходят к выбору потребляемых продуктов. Мы заботимся о здоровье наших покупателей, поэтому постоянно работаем над созданием новых продуктов, чтобы каждый человек мог найти то, что ему нужно».
По словам организаторов, цель выставки - развитие рынка товаров для здорового образа жизни и формирование ассортимента полезной продукции в магазинах. Многочисленным гостям был предложен самый разнообразный ассортимент: от натуральной косметики и веганских колбас, сыров до вкусных десертов и съедобной посуды. Кроме того, в рамках выставки посетители могли принять участие в семинарах и мастер-классах от известных блогеров, деятелей культуры и спорта, узнать ответы на волнующие вопросы, а также получить индивидуальную консультацию у экспертов в области вегетарианства и ЗОЖ.
На своем стенде компания «Сады Придонья» представила широкую линейку готовой продукции: смузи, соки и напитки на растительной основе Nemoloko. Посетители высоко оценили их качество, в том числе и популярный Vegan DJ.
«Я не употребляю молоко уже много лет и с удовольствием пью растительные альтернативы, - поделился веган-активист. - С брендом Nemoloko знаком давно. Рад, что ассортимент расширяется, появляются новые вкусы. Очень понравилась новинка – овсяный напиток с зеленым чаем матча».
Надо отметить, что в работе выставки приняли участие 140 компаний из России, ближнего зарубежья и Европы. За три дня Veg-Life Expo-2020 посетили более шести тысяч человек.
Реклама
Портфель привлеченных средств ВТБ в Волгоградской области превысил 40 млрд рублей18.03.2020 11:48
Экономика 18.03.2020 11:48
ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса до 1,5 трлн рублей17.03.2020 17:25
Экономика 17.03.2020 17:25
Группа «Открытие» заработала в 2019 году 52,3 млрд рублей чистой прибыли17.03.2020 14:55
Экономика 17.03.2020 14:55
Банк «Открытие» запустил новую рекламную кампанию для малого и среднего бизнеса17.03.2020 09:35
Экономика 17.03.2020 09:35
Невыполнимые рекомендации по профилактике коронавируса "закошмарили" ресторанный бизнес Волгограда16.03.2020 20:18
Экономика 16.03.2020 20:18
Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные с банковской карты уже в 100 сельских магазинах Волгоградской области16.03.2020 18:54
Экономика 16.03.2020 18:54
Волгоградские торговые сети не испытывают дефицита продуктов16.03.2020 16:13
Экономика 16.03.2020 16:13
Банк «Открытие»: волгоградцы гораздо сильнее боятся обвала рубля, чем заражения коронавирусом16.03.2020 15:29
Экономика 16.03.2020 15:29
В Волгограде провалилась продажа 1136 пар бракованной обуви15.03.2020 13:47
Экономика 15.03.2020 13:47
В Волгоградской области уже 6000 граждан стали самозанятыми13.03.2020 10:33
Экономика 13.03.2020 10:33
В волгоградских банках не успевают менять «ценники» на валюту12.03.2020 15:03
Экономика 12.03.2020 15:03
ВТБ запускает онлайн-рефинансирование12.03.2020 13:17
Экономика 12.03.2020 13:17
В Сбербанк Онлайн теперь можно вложить деньги в ПИФы12.03.2020 13:14
Экономика 12.03.2020 13:14
Volkswagen Tiguan: как грамотно инвестировать в автомобиль12.03.2020 09:55
Экономика 12.03.2020 09:55
Волгоградские налоговики дали совет льготникам по имущественным налогам11.03.2020 16:56
Экономика 11.03.2020 16:56
Реклама