Российские регионы получат тест-системы на коронавирус





РИА Новости, 16 марта.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что поручила Роспотребнадзору поставить тест-системы на коронавирус во все регионы, которые готовы принять их в свои лаборатории, там желающие смогут пройти исследование на наличие или отсутствие этого диагноза.

"В соответствии с решением председателя правительства мною дано поручение Роспотребнадзору и сейчас главным санитарным врачом подготовлено постановление о поставке тест-систем во все субъекты РФ, которые готовы принять эти тест-системы для работы с ними в лабораториях третьей и четвёртой групп патогенности, которые будут использовать методы, не предполагающие выделение возбудителя", - заявила Голикова на первом заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Она обратила внимание, что все регионы должны будут "провести соответствующее тестирование персонала и получить согласие персонала на работу с этими тест-системами".

"Мы исходим из того, что в этих лабораториях будет осуществляться тестирование желающих лиц, которые хотят установить отсутствие или наличие диагноза, но они не должны иметь признаков простудных заболеваний и являться контактными с больными новой коронавирусной инфекцией. Мы хотим, чтобы наши граждане получили возможность такого тестирования, чтобы успокоить себя и своих близких, что у них отсутствует такое заболевание", - пояснила вице-премьер.

Между тем, жители Волгоградской области возмущены тем, что в регионе невозможно сдать анализы на коронавирус. В редакцию ИА «Высота 102» обращаются волгоградцы и жители районов области, которые приходили в поликлиники с высокой температурой, кашлем, ломотой в теле и требовали пройти обследование на наличие этой инфекции. Однако врачи в этом отказывают. И отправляют в Роспотребнадзор. В свою очередь, в этом ведомстве берут анализы на коронавирус только у вернувшихся из-за границы и контактировавших с зараженными. Возможно, из-за отсутствия массового обследования жителей региона на коронавирус в Волгоградской области такая «успокаивающая» статистика – ноль случаев заболеваний этой инфекцией. В аптеках Волгограда отсутствуют также средства индивидуальной защиты - медицинские маски.



