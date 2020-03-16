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Волгоградский избирком знает, как потратить 200 млн на голосование за Конституцию

Главное 16.03.2020 16:30
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16.03.2020 16:30


Волгоградский облизбирком распределил выделенные из федерального бюджета деньги на проведение голосования за Конституцию. Как сообщили ИА «Высота 102» в ИКВО, комиссия приняла решение об организации закупок товаров, работ, услуг для подготовки к 22 апреля. 
212 млн рублей, направленных в Волгоградскую область ЦИК РФ,  пойдут, в том числе, на изготовление и доставку бюллетеней, информирование избирателей, использование технических средств подсчета голосов, организацию работы пунктов приема заявлений по месту нахождения участников голосования. В структуре расходов порядка 73% приходится на оплату труда членам территориальных и участковых избирательных комиссий. Всего в регионе  в день голосования, по аналогии с обычными выборами, будут работать порядка 1500 участков. В организации голосования задействуют около 14 тысяч членов комиссий.
Закон о поправках в Конституцию РФ принят Госдумой России  в окончательном чтении на минувшей неделе. 14 марта президент Владимир Путин подписан документ.  Итоги народного голосования Центроизбирком подведет за 5 дней, еще за три дня опубликует их. Если за изменения в основной закон государства проголосует больше 50% явившихся на участки граждан, то они вступят в силу.

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