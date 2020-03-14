



Санкционированная акция прошла сегодня в Краснооктябрьском районе Волгограда на площади Металлургов, сообщает ИА «Высота 102». Организаторы массового пикета пояснили , что «вышли поддержать заявление КПРФ пензенского заксобрания и потребовать амнистии в честь 75-летия Победы советского народа над фашистами всем политическим заключенным».





«Депутаты фракции КПРФ, половину из которых составляют представители Левого Фронта, городского законодательного собрания Пензы, выступили с обращением, в котором потребовали расследования заявления фигурантов дела «Сети» о пытках, пересмотра дела с учетом доводов защиты и недопущения использования правоохранительных и судебных органов для давления на оппозицию. Потому что, как выразился один из участников процесса, им следователи так и говорили, что процесс показательный, чтоб другим неповадно было. У нас демократия или инквизиция?», - заявили волгоградские представители Левого фронта.

Напомним, в 2017 году в Пензе был задержан студент Егор Зорин, который признался в участии в террористическом сообществе, назвав имена соучастников. По версии следствия, террористическая организация под названием «Сеть» имела несколько ячеек в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге и планировала теракты перед выборами президента и чемпионатом мира по футболу в 2018 году.





Дело «Сети» получило резонанс в связи с заявлениями фигурантов о том, что их подвергали пыткам. 10 февраля суд в Самаре приговорил семерых участников террористической организации к срокам лишения свободы от 6 до 18 лет.