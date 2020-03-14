Здравоохранение

В медучреждениях Волгограда проводят учения по борьбе с коронавирусом

Здравоохранение 14.03.2020 15:59
0
14.03.2020 15:59


В медучреждениях Волгограда стартовали специальные учения. Как сообщает ИА «Высота 102», медработники отрабатывают действия во время условной вспышки коронавируса и других инфекций. По данным информагентства, сегодня учениями охвачены инфекционная больница №1 в Кировском районе и поликлиника №1 на Спартановке. 
Напомним, ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что регион должен быть во всеоружии на случай распространения коронавируса.
На уходящей неделе учения по ликвидации уже провели волгоградские военные.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Здравоохранение
14.03.2020 13:16
Здравоохранение 14.03.2020 13:16
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.03.2020 14:39
Здравоохранение 11.03.2020 14:39
Комментарии

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
11.03.2020 12:11
Здравоохранение 11.03.2020 12:11
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.03.2020 10:59
Здравоохранение 11.03.2020 10:59
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
10.03.2020 16:13
Здравоохранение 10.03.2020 16:13
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
10.03.2020 08:59
Здравоохранение 10.03.2020 08:59
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
09.03.2020 20:25
Здравоохранение 09.03.2020 20:25
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.03.2020 13:29
Здравоохранение 06.03.2020 13:29
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
05.03.2020 16:30
Здравоохранение 05.03.2020 16:30
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
03.03.2020 20:17
Здравоохранение 03.03.2020 20:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
03.03.2020 16:34
Здравоохранение 03.03.2020 16:34
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
28.02.2020 14:38
Здравоохранение 28.02.2020 14:38
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.02.2020 09:35
Здравоохранение 27.02.2020 09:35
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.02.2020 12:57
Здравоохранение 19.02.2020 12:57
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
18.02.2020 08:31
Здравоохранение 18.02.2020 08:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:09
Ветеран труда в Волгоградской области победила в суде налоговую инспекцию и прокуратуруСмотреть фотографии
17:32
Волгоградские медики делятся лайфхаками по профилактике коронавирусаСмотреть фотографии
16:30
Погрануправление ФСБ разъяснило временный порядок пересечения границы Волгоградской области с КазахстаномСмотреть фотографии
16:15
В Волгоградской области открыт сезон борьбы с разведением костровСмотреть фотографии
15:59
В медучреждениях Волгограда проводят учения по борьбе с коронавирусомСмотреть фотографии
15:53
Волгоградский губернатор оценил цветные росписи алтаря Александро-Невского собораСмотреть фотографииCмотреть видео
13:29
Волгоградский «Ротор» определился с поставщиком нового автомобиляСмотреть фотографии
13:16
Школьников Волгограда могут перевести на дистанционное обучение из-за угрозы коронавирусаСмотреть фотографии
12:52
В Волгограде участники массового пикета потребовали амнистии для политзаключенныхСмотреть фотографии
11:23
На рынке в Волгограде изъяли 1,2 тонны подозрительной рыбыСмотреть фотографии
10:42
Волгоградец за день лишился сбережений, дважды поверив мошенникамСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде приостановили продажу билетов на матч «Ротора» со «Спартаком-2»Смотреть фотографии
10:04
В Волгограде предпенсионер устроил ДТП на пустой дороге (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:46
В Волгограде и Волжском две пассажирки разбили лица в маршруткахСмотреть фотографии
20:45
Из-за коронавируса Россия ограничивает ависообщение с ЕвропойСмотреть фотографии
19:36
В Волжском на стоянке около детского сада в ДТП пострадали женщина с ребенкомСмотреть фотографии
17:52
В Волгограде дочернее предприятие «Газпрома» нанимает телохранителей с наручниками и дубинкамиСмотреть фотографии
17:51
Начальник УФСБ подвел итог антитеррористического учения в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:11
В Краснооктябрьском районе Волгограда деревья-великаны падают на газовые трубы и проводаСмотреть фотографии
15:34
Мусорный полигон под Волгоградом заработал кучу штрафов на миллион рублейСмотреть фотографии
15:01
Сбербанк и Mastercard презентовали первые в России вертикальные короткометражкиСмотреть фотографии
14:58
Жители Волгограда массово жалуются в Роспотребнадзор на обманы в автосалонахСмотреть фотографии
14:56
«Масок нет!»: волгоградцы безуспешно ищут средства защиты от коронавируса в аптекахСмотреть фотографии
13:38
Начальника Волгоградского почтамта оштрафовали за ступени без пандусаСмотреть фотографии
13:09
Волгоградцы дали добро на «перестройку» рядом с областной больницейСмотреть фотографии
12:57
В волгоградской больнице после известия о смерти пациента избили врача-реаниматологаСмотреть фотографии
12:48
Администрация Волгоградской области закупает подушки для шеиСмотреть фотографии
11:15
Пасхальный крестный ход в Волгограде не отменят из-за пандемии коронавирусаСмотреть фотографии
11:01
В городе Котельниково Волгоградской области создают современную городскую средуСмотреть фотографии
10:33
В Волгоградской области уже 6000 граждан стали самозанятымиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 