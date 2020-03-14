Здравоохранение 14.03.2020 15:59
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14.03.2020 15:59
В медучреждениях Волгограда стартовали специальные учения. Как сообщает ИА «Высота 102», медработники отрабатывают действия во время условной вспышки коронавируса и других инфекций. По данным информагентства, сегодня учениями охвачены инфекционная больница №1 в Кировском районе и поликлиника №1 на Спартановке.
Напомним, ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что регион должен быть во всеоружии на случай распространения коронавируса.
На уходящей неделе учения по ликвидации уже провели волгоградские военные.
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