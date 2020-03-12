Общество 12.03.2020 19:03
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12.03.2020 19:03
Специальные учения по ликвидации угрозы распространения опасной вирусной инфекции прошли сегодня в одной из воинских частей под Волгоградом. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Южного военного округа, последствия условной ЧС ликвидировали специалисты полка радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа. Было задействовано более 300 военнослужащих, свыше 20 единиц специальной техники.
По замыслу учений, поступила информация об угрозе распространения опасной вирусной инфекции в закрытом военном гарнизоне. Военнослужащие полка выполнили радиационную, химическую и биологическую разведку, развернули новейшую универсальную станцию специальной обработки и провели дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию личного состава, вооружения, военной техники, а также обеззараживание участков местности. О том, как все происходило - в фоторепортаже.
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