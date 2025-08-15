В Волгограде «Лада» парализовала движение трамваев на Красноармейском мосту





15 июля в Красноармейском районе Волгограда «Лада» протаранила трамвай №11, парализовав движение электротранспорта. Авария произошла в утренний час пик на подъездном участке путей к мосту через Волго-Донской судоходный канал.

Судя по опубликованным с места аварии кадрам, легковушка пыталась пересечь переезд через пути и выехать на пр. Героев Сталинграда, двигаясь со стороны многоэтажного жилого массива. Однако водитель почему-то не заметил выехавший перед ним вагон, угодив в боковую часть трамвая.





В результате произошедшего автомобиль отбросило в сторону на соседние пути. На месте аварии оказалось на время остановлено движение электротранспорта.

- На текущий момент ДТП уже было оформлено. Работа трамвайного маршрута №11 возобновлена, - сообщили в диспетчерской МУП «Метроэлектротранс».

Отметим, по информации ГУ МВД России по Волгоградской области, во время аварии обошлось без пострадавших.

Фото: очевидцы произошедшего