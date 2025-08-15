Транспорт

В Волгограде «Лада» парализовала движение трамваев на Красноармейском мосту

Транспорт 15.08.2025 10:26
0
15.08.2025 10:26


15 июля в Красноармейском районе Волгограда «Лада» протаранила трамвай №11, парализовав движение электротранспорта. Авария произошла в утренний час пик на подъездном участке путей к мосту через Волго-Донской судоходный канал.

Судя по опубликованным с места аварии кадрам, легковушка пыталась пересечь переезд через пути и выехать на пр. Героев Сталинграда, двигаясь со стороны многоэтажного жилого массива. Однако водитель почему-то не заметил выехавший перед ним вагон, угодив в боковую часть трамвая.


В результате произошедшего автомобиль отбросило в сторону на соседние пути. На месте аварии оказалось на время остановлено движение электротранспорта.

- На текущий момент ДТП уже было оформлено. Работа трамвайного маршрута №11 возобновлена, - сообщили в диспетчерской МУП «Метроэлектротранс».

Отметим, по информации ГУ МВД России по Волгоградской области, во время аварии обошлось без пострадавших.

Фото: очевидцы произошедшего

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
13.08.2025 13:22
Транспорт 13.08.2025 13:22
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.08.2025 10:33
Транспорт 13.08.2025 10:33
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.08.2025 08:34
Транспорт 13.08.2025 08:34
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.08.2025 16:58
Транспорт 11.08.2025 16:58
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.08.2025 09:38
Транспорт 11.08.2025 09:38
Комментарии

0
Далее
Транспорт
08.08.2025 20:15
Транспорт 08.08.2025 20:15
Комментарии

0
Далее
Транспорт
08.08.2025 17:57
Транспорт 08.08.2025 17:57
Комментарии

0
Далее
Транспорт
07.08.2025 19:57
Транспорт 07.08.2025 19:57
Комментарии

0
Далее
Транспорт
07.08.2025 17:28
Транспорт 07.08.2025 17:28
Комментарии

0
Далее
Транспорт
06.08.2025 07:25
Транспорт 06.08.2025 07:25
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.08.2025 17:00
Транспорт 05.08.2025 17:00
Комментарии

0
Далее
Транспорт
03.08.2025 16:35
Транспорт 03.08.2025 16:35
Комментарии

0
Далее
Транспорт
03.08.2025 14:02
Транспорт 03.08.2025 14:02
Комментарии

0
Далее
Транспорт
03.08.2025 06:41
Транспорт 03.08.2025 06:41
Комментарии

0
Далее
Транспорт
02.08.2025 15:21
Транспорт 02.08.2025 15:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:02
Бастрыкин затребовал доклад по факту убийства федерального судьи в КамышинеСмотреть фотографии
11:56
Под Волгоградом снова нашли фугасную бомбу времен Сталинградской битвыСмотреть фотографии
11:55
Голосовой трафик в российских мессенджерах вырос в 6 раз за несколько днейСмотреть фотографии
11:38
Учёные РАН рассказали об опасности летящего к Земле 50-метрового астероидаСмотреть фотографии
10:32
К отопительному сезону на котельной в Волгограде установят новый котелСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде «Лада» парализовала движение трамваев на Красноармейском мостуСмотреть фотографии
10:16
Руководителя волгоградского УФНС Иванова отметили почетной грамотой Правительства РФСмотреть фотографии
09:44
Володин предложил аттестовать в Волгоградской области иностранных таксистовСмотреть фотографии
09:34
Волгоградцы сами построили себе 477 тысяч кв.м. жильяСмотреть фотографии
09:15
В Волгограде назвали самые высокооплачиваемые вакансии августаСмотреть фотографии
08:39
Ревность или случайный конфликт? Убийца судьи Ветлугина мог спланировать расправу заранееСмотреть фотографии
08:15
В Волгограде закупают 15 видеокамер для слежки за парковками на «зеленке»Смотреть фотографии
07:31
На границе с Волгоградской областью ПВО сбили 16 БПЛАСмотреть фотографии
07:05
Под Волгоградом простятся с 54-летним добровольцем Владимиром ВладимировымСмотреть фотографии
06:38
Росавиация через 12 часов открыла аэропорт ВолгоградаСмотреть фотографии
06:03
Коллапс в аэропорту Волгограда: задержаны 19 рейсов, 4 отмененыСмотреть фотографии
05:49
Волгоградский «Ротор» поднялся на первое место Высшей лиги по регби-7 Смотреть фотографии
22:09
СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве судьи в КамышинеСмотреть фотографии
21:49
В Камышине жестоко убили федерального судьюСмотреть фотографии
21:24
Автор словаря донских говоров Евгения Брысина скончалась в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:58
В Волгограде заявили о ликвидации пожара на НПЗСмотреть фотографии
20:38
РПН проверил качество воздуха после пожара на НПЗ в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:02
Летевший в Волгоград самолет из Санкт-Петербурга сел в СаратовеСмотреть фотографии
19:33
Авиакомпании отменяют и задерживают рейсы в ВолгоградСмотреть фотографии
19:27
СК «Ротор» и ВГАФК подписали соглашение о сотрудничествеСмотреть фотографии
19:13
Хитрую схему выкупа за бесценок земли у государства пресекли под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:33
Росавиация закрыла аэрпорт ВолгоградаСмотреть фотографии
18:23
«В итоге нас похоронят»: перевозчики маршруток Волжский-Волгоград предрекли хаос с 18 августаСмотреть фотографии
17:59
Волгоградца со странной склонностью суд отправил в колониюСмотреть фотографии
17:50
Самый экстремальный аттракцион России открыли в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
 