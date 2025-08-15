



Руководителя Волгоградского УФНС Романа Иванова наградили за большой вклад в развитие системы налогового администрирования и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Правительства Российской Федерации. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. Также благодарности были объявлены заместителям руководителя волгоградского управления ФНС Ольге Зининой, Наталье Киргизовой и Елене Егоровой.

Роман Альбертович трудовую деятельность начал в 1992 году. После двух лет работы на предприятиях Волгограда в 1994 году перешел на службу в налоговые органы.

С 1994 года по 2002 год замещал должности государственного налогового инспектора, старшего государственного налогового инспектора, главного государственного налогового инспектора Инспекции Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району Волгограда. Занимал пост заместителя начальника ИФНС по Дзержинскому району города Волгограда. С 30 марта 2012 года по 2013 год замещал должность заместителя руководителя УФНС по Волгоградской области.

На пост руководителя регионального Управления Роман Иванов был назначен в 2013 году приказом Минфина России. Роман Альбертович имеет государственные и ведомственные награды.

Фото: УФНС России по Волгоградской области