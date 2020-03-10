



«На территории региона отсутствуют подтвержденные случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Принимаются все необходимые меры. Ситуация стабильная и контролируемая. Оперативным штабом Волгоградской области принимаются меры по безусловному исполнению всех рекомендаций Оперативного штаба РФ, в том числе по обследованию жителей и гостей региона на предмет наличия коронавирусной инфекции. Создан необходимый запас лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, диагностики», - об этом, как сообщает ИА «Высота 102» сегодня заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на традиционном оперативном совещании в региональной администрации. По словам первого лица области, сейчас ведется строгий контроль пассажиропотока во всех транзитных узлах, и, прежде всего, в аэропорту. Люди, прибывшие в Волгоградскую область из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, проходят комплексное обследование и находятся под наблюдением.

«Поручаю подготовить и провести дополнительные занятия, учения с целью повышения координации всех служб, задействованных в этой работе. У нас с вами есть хороший опыт предупреждения и профилактики различных чрезвычайных ситуаций, а также отработки совместных межведомственных действий в ходе учений по предупреждению и ликвидации последствий паводков, ландшафтных пожаров и других ЧС. Мы с вами всегда должны помнить выражение: хочешь мира — готовься к войне», - сказал Андрей Бочаров, обращаясь к своим подчиненным.









