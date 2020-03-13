В частном секторе Волгограда прибрались после жалоб жителей

Экология 13.03.2020 08:44
0
13.03.2020 08:44
Жители частного сектора Центрального района Волгограда возмутились появлением мусорных завалов на пересечении улиц Ткачева и Житкурской. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, жизнь в центре города стала походить на существование на помойке.
«Просто стыд берет – рядом школа, магазин, и такие мусорные горы. Молчим уже про то, что мусор ветром несет в наши дворы», - рассказали волгоградцы. Горожане признались, что хотели бы на месте мусорного полигона увидеть детскую площадку, так как маленьким жителям частного сектора даже некуда выйти и поиграть.
В ООО «Управление отходами-Волгоград» ИА "Высота 102" пояснили, что на пересечении улиц Житкурская и Ткачева вывоз мусора осуществляется ежедневно. "Однако в связи с сезонным увеличением крупногабаритных отходов и преждевременным переполнением мусоровоза 10 марта маршрут по указанному адресу был перестроен. На данный момент ситуация нормализована, сбор и вывоз отходов осуществлен. Благодарим жителей за сигнал", - сообщили в компании. И предоставили фотодоказательство большой уборки.
Реклама
Госзаказ на строительство плотин в Волгоградской области на полмиллиарда рублей вызвал вопросы11.03.2020 20:09
Экология 11.03.2020 20:09
В Волгоградской области «трещит по швам» недавно отремонтированная плотина08.03.2020 20:45
Экология 08.03.2020 20:45
В Волгоградской области село заставляют готовиться к паводку08.03.2020 19:11
Экология 08.03.2020 19:11
Роспотребнадзор подтвердил существование «крысиного рая» в волгоградском поселке05.03.2020 08:12
Экология 05.03.2020 08:12
Проекты экологического просвещения получат увеличенные гранты от РУСАЛа02.03.2020 17:24
Экология 02.03.2020 17:24
Жизнь по самым высоким стандартам: «ЕвроХим» улучшает экологическую обстановку в регионах присутствия02.03.2020 12:04
Экология 02.03.2020 12:04
Прокурор потребовал обследовать дамбы в Камышинском районе01.03.2020 18:45
Экология 01.03.2020 18:45
В Волгоградской области освоят еще полмиллиарда бюджетных рублей на строительстве плотин29.02.2020 11:33
Экология 29.02.2020 11:33
В Красноармейском районе Волгограда «убийцам тополей» пригрозили штрафом28.02.2020 11:21
Экология 28.02.2020 11:21
Регоператору Волгоградской области припомнили мусорный коллапс27.02.2020 09:09
Экология 27.02.2020 09:09
В Волгоградской области селян «ткнули носом» в две застарелые свалки25.02.2020 11:05
Экология 25.02.2020 11:05
«Будем топить печку»: в Волгограде под самый корешок в целях омоложения срубили деревья24.02.2020 14:23
Экология 24.02.2020 14:23
В Волгоградской области потеряли счет бездомным животным20.02.2020 16:25
Экология 20.02.2020 16:25
Закупки на миллиард по расчистке ериков в Волгоградской области преодолели проверку УФАС19.02.2020 11:05
Экология 19.02.2020 11:05
Прокуратура требует привлечь перевозчика Кировской свалки в Волгограде к уголовной ответственности17.02.2020 17:47
Экология 17.02.2020 17:47
Реклама