В частном секторе Волгограда прибрались после жалоб жителей





Жители частного сектора Центрального района Волгограда возмутились появлением мусорных завалов на пересечении улиц Ткачева и Житкурской. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, жизнь в центре города стала походить на существование на помойке.





«Просто стыд берет – рядом школа, магазин, и такие мусорные горы. Молчим уже про то, что мусор ветром несет в наши дворы», - рассказали волгоградцы. Горожане признались, что хотели бы на месте мусорного полигона увидеть детскую площадку, так как маленьким жителям частного сектора даже некуда выйти и поиграть.





В ООО «Управление отходами-Волгоград» ИА "Высота 102" пояснили, что на пересечении улиц Житкурская и Ткачева вывоз мусора осуществляется ежедневно. "Однако в связи с сезонным увеличением крупногабаритных отходов и преждевременным переполнением мусоровоза 10 марта маршрут по указанному адресу был перестроен. На данный момент ситуация нормализована, сбор и вывоз отходов осуществлен. Благодарим жителей за сигнал", - сообщили в компании. И предоставили фотодоказательство большой уборки.



