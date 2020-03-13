Экология

В частном секторе Волгограда прибрались после жалоб жителей

Экология 13.03.2020 08:44
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13.03.2020 08:44


Жители частного сектора Центрального района Волгограда возмутились появлением мусорных завалов на пересечении улиц Ткачева и Житкурской. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, жизнь в центре города стала походить на существование на помойке. 

«Просто стыд берет – рядом школа, магазин, и такие мусорные горы. Молчим уже про то, что мусор ветром несет в наши дворы», - рассказали волгоградцы. Горожане признались, что хотели бы на месте мусорного полигона увидеть детскую площадку, так как маленьким жителям частного сектора даже некуда выйти и поиграть.

В ООО «Управление отходами-Волгоград» ИА "Высота 102" пояснили, что на пересечении улиц Житкурская и Ткачева  вывоз мусора осуществляется ежедневно. "Однако в связи с сезонным увеличением крупногабаритных отходов и преждевременным переполнением мусоровоза 10 марта маршрут по указанному адресу был перестроен. На данный момент ситуация нормализована, сбор и вывоз отходов осуществлен. Благодарим жителей за сигнал", - сообщили в компании. И предоставили фотодоказательство большой уборки. 

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