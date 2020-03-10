В Волгограде членов ОПГ судят за деликатесы из Красной книги на 23 млн рублей





Шестеро человек предстанут перед судом в Волгограде по обвинению в незаконном обороте черной икры и рыбы осетровых пород на 23 миллиона рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, прокуратурой утверждено обвинительное заключение по данному уголовному делу, которое предусматривает до 8 лет лишения свободы.

По версии следствия, участниками организованной группы в период с августа 2018 года по апрель 2019 года на территории Волгограда осуществлялась незаконная деятельность по приобретению, хранению, перевозке и продаже икры и туш рыбы осетровых пород. Противоправная деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов 21 апреля 2019 года.

В ходе оперативных мероприятий у членов ОПГ были обнаружены и изъяты 130 туш рыбы осетровых пород и более 20 литров черной икры общей стоимостью порядка 23 миллиона рублей. Шесть фигурантов уголовного дела вину полностью признали, один – отрицает. Пятеро обвиняемых находятся под домашним арестом, а шестой - под стражей.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.



