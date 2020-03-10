Расследования

В Волгограде членов ОПГ судят за деликатесы из Красной книги на 23 млн рублей

Расследования 10.03.2020 17:11
0
10.03.2020 17:11


Шестеро человек предстанут перед судом в Волгограде по обвинению в незаконном обороте черной икры и рыбы осетровых пород на 23 миллиона рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, прокуратурой утверждено обвинительное заключение по данному уголовному делу, которое предусматривает до 8 лет лишения свободы.
По версии следствия, участниками организованной группы в период с августа 2018 года по апрель 2019 года на территории Волгограда осуществлялась незаконная деятельность по приобретению, хранению, перевозке и продаже икры и туш рыбы осетровых пород. Противоправная деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов 21 апреля 2019 года.
В ходе оперативных мероприятий у членов ОПГ были обнаружены и изъяты 130 туш рыбы осетровых пород и более 20 литров черной икры общей стоимостью порядка 23 миллиона рублей. Шесть фигурантов уголовного дела вину полностью признали, один – отрицает. Пятеро обвиняемых находятся под домашним арестом, а шестой - под стражей.
Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Расследования
10.03.2020 12:35
Расследования 10.03.2020 12:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.03.2020 09:23
Расследования 09.03.2020 09:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.03.2020 16:14
Расследования 06.03.2020 16:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.03.2020 10:10
Расследования 06.03.2020 10:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.03.2020 17:35
Расследования 05.03.2020 17:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.03.2020 16:42
Расследования 05.03.2020 16:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.03.2020 16:24
Расследования 04.03.2020 16:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.03.2020 16:10
Расследования 04.03.2020 16:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.03.2020 11:28
Расследования 04.03.2020 11:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.03.2020 16:24
Расследования 03.03.2020 16:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.03.2020 12:12
Расследования 03.03.2020 12:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.03.2020 16:30
Расследования 02.03.2020 16:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.02.2020 11:41
Расследования 27.02.2020 11:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.02.2020 10:59
Расследования 27.02.2020 10:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.02.2020 08:50
Расследования 27.02.2020 08:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:32
«Не берите в долг и не паникуйте»: волгоградский экономист посоветовал, как пережить обвал рубляСмотреть фотографииCмотреть видео
17:11
В Волгограде членов ОПГ судят за деликатесы из Красной книги на 23 млн рублейСмотреть фотографии
17:10
В Волжском вандалы добрались до «луны»Смотреть фотографии
16:47
Путин согласился на обнуление президентских сроков при двух условияхСмотреть фотографии
16:13
В Волгоградской области из-за вируса закрыли школуСмотреть фотографии
15:18
В Волгоградской облдуме готовы к экстренному заседаниюСмотреть фотографии
14:59
Уволенному вице-губернатору Волгоградской области нашли заменуСмотреть фотографии
14:34
В Волгоградской области самая доступная ипотека среди регионов ЮФОСмотреть фотографии
14:15
В Волгоградской области 8 марта мальчиков родилось меньшеСмотреть фотографии
14:03
Волгоградцы после «черного понедельника» потянулись в обменники за валютойСмотреть фотографии
12:35
Дело о массовом ДТП с двумя погибшими на плотине ГЭС под Волгоградом дошло до судаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:34
Стартовал второй всероссийский конкурс для регионов на участие в программе БФ Сбербанка «Вклад в будущее»Смотреть фотографии
11:19
Коронавируса нет, но к войне готовимся : губернатор заявил об отсутствии в Волгоградской области подтвержденных случаевСмотреть фотографииCмотреть видео
11:01
Хозяин агрессивной собаки оплатит покусанной волгоградке уколы от бешенстваСмотреть фотографии
10:50
В Волгоградской области ревнивец после 8 марта пытался сжечь дом экс-супругиСмотреть фотографии
10:37
В Волгоградской области коэффициент смертности организаций в 4 раза превысил рождаемостьСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде иномарка вылетела на встречку: пострадали четыре человека (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:48
Мелодии любви: золотые голоса России подарили волгоградкам незабываемые эмоцииСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде пойму реки Царица заволокло дымомСмотреть фотографии
09:15
В Волгоградской области курильщик заживо сгорел на пожареСмотреть фотографии
09:08
Волгоградский «Ротор» со второй попытки покупает люксовый автомобильСмотреть фотографии
08:59
В филиале ООО «Капитал МС» в Волгоградской области внедряют медиативные подходы во внесудебном урегулировании конфликтов в системе здравоохраненияСмотреть фотографии
20:28
Волгоградец во Вьетнаме: «Местные сметают туалетную бумагу из-за коронавируса»Смотреть фотографииCмотреть видео
20:25
В Волгограде проверят клинику покойного врачаСмотреть фотографии
19:16
В Волгоградской области заблокировали запрещенную песню трэш-рок группыСмотреть фотографии
18:44
У собственников изымут земли под строительство третьей очереди моста через ВолгуСмотреть фотографии
17:56
«Ротор» на «Волгоград Арене» отметил весну в чемпионате ФНЛ ничьей с «Нефтехимиком»Смотреть фотографии
17:05
Фанаты волгоградского «Ротора» болеют против коронавирусаСмотреть фотографии
16:02
Бродячие собаки напали на ребенка в селе под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:35
Губернатора Волгоградской области очаровали полицейские жеребцы Орловской породыСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 