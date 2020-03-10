









Волгоградский экономист Карэн Туманянц советует не поддаваться панике в связи с новостями о падении рубля, хотя признал, что 2020 год будет непростым в финансовом плане. Как рассказал ИА «Высота 102» доцент ВолГУ, заместитель директора АО «Финансовый брокер «Август», финансовая «нервотрепка» в мире началась из-за эпидемии коронавируса в Китае, после чего происходящее перестало быть «азиатской историей» и повлекло кризис в мировой экономике. В частности, из-за снижения спроса в сферах туризма, транспорта, гостиничного бизнеса снизился спрос на нефть. Нефтяные котировки рухнули в том числе и из-за отказа России снижать объемы добываемой нефти сверх договоренностей с ОПЕК. Но такого значительного снижения стоимости барреля вряд ли ожидали как участники ОПЕК, так и такие страны, как США, которые не связывали себя никакими обязательствами перед экспортерами черного золота. Выиграет или проиграет в конечном счете от этого Россия, что нужно делать волгоградцам в условиях финансового кризиса и стоит ли приобретать валюту или делать дорогостоящие покупки, чем опасны долги в нынешней ситуации и что будет с доходами жителей страны – об этом подробно в видеоматериале ИА «Высота 102».



