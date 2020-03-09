Спорт

«Ротор» на «Волгоград Арене» отметил весну в чемпионате ФНЛ ничьей с «Нефтехимиком»

Спорт 09.03.2020 17:56
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09.03.2020 17:56


Сегодня на «Волгоград Арене» «Ротор» вничью сыграл с командой из Нефтекамска. Как сообщает ИА «Высота 102», первый гол игрок «Ротора» Камиль Муллин забил на 30-ой минуте ударом из-за штрафной. Первый тайм "Ротор" начал бодро,  да и "Нефтехимик"  держал в тонусе противника. Некоторое время команды демонстрировали наступательный характер игры почти на равных. Но ближе к концу тайма «Ротору» все меньше удавалось проводить атаки. Волгоградцы больше "сидели" у своих ворот, за что, вообщем-то, и поплатились во втором тайме, когда игрок "Нефтехимика" Мираби Уридия сравнял счет. 

Во второй половине матча "Ротор" допускает все больше ошибок, и, по словам комментатора, буквально "на зубах" дотягивал до конца тайма. Лишь к концу второй половины матча наблюдалось какое-то оживление и эмоции на поле и у болельщиков. Не обошлось и без потасовки в конце матча, в результате чего игрок "Нефтехимика" был удален. "Ротор" даже некоторое время "давил" на соперника, однако не воспользовался шансом забить второй гол.





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