Общество

Волгоградец во Вьетнаме: «Местные сметают туалетную бумагу из-за коронавируса»

Общество 07.03.2020 19:05
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07.03.2020 19:05


Волгоградец Богдан Денисов, который работает учителем английского языка в городе Намдинь во Вьетнаме, рассказал ИА «Высота 102», как эпидемия коронавируса повлияла на жизнь в этой стране. По словам молодого человека, с начала февраля в стране закрылись все школы. «При этом все другие учреждения, магазины, больницы работают в прежнем режиме. Почти все вьетнамцы не снимают масок. Но здесь это обычное дело, особенно, когда передвигаешься на мотоцикле. Загазованность – это одна из проблем Вьетнама. Не знаю, почему всех так напугал этот коронавирус. На мой взгляд, загрязнение окружающей среды гораздо опаснее», - рассказал Богдан. 


Между тем, по последним данным во Вьетнаме зарегистрировано всего чуть более десятка случаев заражения коронавирусом. Причем смертельных случаев в этой стране не было. Но школы все-таки было решено закрыть. Хотя, рассказывает волгоградец, дети также общаются, встречаются друг с другом, гуляют в парках, ходят в кино. 

«Все уже подустали от этой ситуации. Ведь теперь учебный год продляется на месяц. На этой неделе возобновились занятия в старших классах. На следующей должны были начаться уроки и у других учеников. Но вчера в Ханое, это всего около ста километров от Намдиня,  зафиксировали еще один случай коронавируса. Сегодня в супермаркетах началось сумасшествие. Люди закупают лапшу, туалетную бумагу, бумажные полотенца. Почему именно этот продукт и туалетную бумагу – непонятно. Может, собираются запереться дома и никуда не выходить?», - предполагает Богдан.

Тем временем курорты Вьетнама терпят колоссальные убытки из-за этой инфекции. Ведь на курорты приезжало много китайцев, теперь границу с этой страной закрыли. Европейцы тоже побаиваются приезжать во Вьетнам. А вот россияне не отказываются от поездок на курорты. «Мои знакомые из Волгограда прилетели накануне на Фукуок. На троих 10-дневный отдых с завтраком в пятизвездочном отеле, с перелетом туда и обратно обошелся всего в 90 тысяч рублей. Так они жалели, что могли еще сэкономить. На следующий день после покупки путевки она подешевела еще на 10 тысяч рублей. Это почти бесплатный отдых, если учесть, что стоимость перелета из Ханоя в Москву составляет в среднем 30 тысяч рублей в одну сторону», - рассказывает волгоградец. 
Богдан, воспользовавшись введенным карантином, недавно прилетал на родину, в Волгоград. Вернулся он в Намдинь в конце февраля. А два дня назад в коттедж, где он снимает комнату, неожиданно нагрянула комиссия из пяти человек. Оказалось, волгоградца проверяли на возможное заражение коронавирусом. «Они получили информацию о том, что я пересекал границу Вьетнама. Дотошно расспрашивали, где именно я был в России, нет ли зарегистрированных случаев заболевания в Волгограде. Теперь приходят два раза в день, измеряют температуру. Но никаких анализов не брали. Их интересует только, не повышена ли температура», - говорит Богдан. 

По словам волгоградца, европейцы, которые преподают английский язык в школах, уже не дождутся, когда в стране наладится обычная жизнь. К слову, англичане, австралийцы и наши русские ребята спокойнее вьетнамцев относятся к эпидемии коронавируса. «Нам даже в супермаркетах делали замечания, почему мы не носим масок. Кто-то предпочитает немного виски в качестве дезинфекции, мы с друзьями выбрали спорт – занимаемся в парке на открытом воздухе. Несколько раз в день пьем чай - с лепестками роз, фруктами. Это наш так называемый рецепт здоровья.  Надеемся, скоро все успокоится и наладится. Не может же коронавирус остановить жизнь во всем мире», - надеется волгоградец. 

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