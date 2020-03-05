Политика

Олег Савченко: «Реализация нацпроектов в Волгоградской области – наша солидарная ответственность»

Политика 05.03.2020 20:34
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05.03.2020 20:34


Итоги прошедшего года и задачи на 2020 год в сфере реализации нацпроектов рассматривались сегодня на очередном заседании профильной парламентской комиссии под председательством Олега Савченко. В работе принял участие вице-губернатор Евгений Харичкин. Как сообшает  ИА «Высота 102», было отмечено, 2019 год стал стартовым в реализации национальных проектов на территории России и Волгоградской области. До 2024 года в рамках 12-ти национальных проектов в регионе будет осуществлен 51 регпроект. Объем финансирования превысит 146 млрд рублей, при этом на текущий момент 50% - это средства федерального бюджета. В итоге планируется создать 767 социально значимых объектов капитального строительства, благоустройства, спортивных и других. 
«Регион сегодня в числе территорий, которые системно готовы воплощать в жизнь нацпроекты в соответствии с запросами людей и вызовами времени, - Средства выделяются большие, и наша общая цель – выполнить поставленные задачи. Здесь важно конструктивное взаимодействие исполнительной и законодательной власти при поддержке коллег - депутатов из Государственной Думы, сенаторов, представляющих регион в Совете Федерации. Это совместная деятельность, солидарная ответственность, мы готовы выступать единой командой», - подчеркнул председатель комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олег Савченко.

В своем докладе начальник управления проектной деятельности аппарата губернатора Волгоградской области Лариса Борисевич отметила, что в минувшем году выработаны механизмы для дальнейшей успешной реализации национальных проектов на территории субъекта. Уже сейчас с опережением идет расселение аварийного жилого фонда: за год переселено 263 человека, отремонтировано 190 км региональных автотрасс и 58,7 км - местного значения. Масштабные мероприятия реализованы в рамках нацпроекта «Экология». В 2019 году на территории Волго-Ахтубинской поймы завершены работы по расчистке и экологической реабилитации водных объектов на площади 251 гектар. С опережением графика построены 9 водопропускных сооружений. Началось возведение переливной плотины на ерике Каширин у хутора Невидимка. Кроме того, Волгоградская область приступила к реализации масштабного проекта по созданию комплекса гидротехнических сооружений. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» за год помощь получили 3448 хозяйствующих субъектов.

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