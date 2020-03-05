



Итоги прошедшего года и задачи на 2020 год в сфере реализации нацпроектов рассматривались сегодня на очередном заседании профильной парламентской комиссии под председательством Олега Савченко. В работе принял участие вице-губернатор Евгений Харичкин. Как сообшает ИА «Высота 102», было отмечено, 2019 год стал стартовым в реализации национальных проектов на территории России и Волгоградской области. До 2024 года в рамках 12-ти национальных проектов в регионе будет осуществлен 51 регпроект. Объем финансирования превысит 146 млрд рублей, при этом на текущий момент 50% - это средства федерального бюджета. В итоге планируется создать 767 социально значимых объектов капитального строительства, благоустройства, спортивных и других.

«Регион сегодня в числе территорий, которые системно готовы воплощать в жизнь нацпроекты в соответствии с запросами людей и вызовами времени, - Средства выделяются большие, и наша общая цель – выполнить поставленные задачи. Здесь важно конструктивное взаимодействие исполнительной и законодательной власти при поддержке коллег - депутатов из Государственной Думы, сенаторов, представляющих регион в Совете Федерации. Это совместная деятельность, солидарная ответственность, мы готовы выступать единой командой», - подчеркнул председатель комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олег Савченко.