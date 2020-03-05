



Роман Морозов, который возглавлял Волгоградскую скорую медицинскую помощь с 2016 года, назначен главным врачом больницы № 1 им. С.З.Фишера в Волжском. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в облздраве.

Кандидатура Романа Морозова рекомендована по итогам заседания экспертного совета по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения.

Справка. Роман Николаевич Морозов - выпускник Волгоградского медицинского университета по специальности "Лечебное дело", кандидат медицинских наук. В 2003 году он начал свою профессиональную деятельность в Санкт-Петербурге, где продолжал обучение в Санкт-Петербургском институте усовершенствования врачей-экспертов и Санкт-Петербургской медицинской академия последипломного образования Минздрава России. С 2010 года работал в Волгоградской скорой медицинской помощи.

В 2018 году Морозов был отмечен благодарностью Министра здравоохранения Российской Федерации.



