Здравоохранение

Главврач Волгоградской скорой медицинской помощи возглавил больницу Фишера

Здравоохранение 05.03.2020 16:30
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05.03.2020 16:30


Роман Морозов, который возглавлял Волгоградскую скорую медицинскую помощь с 2016 года, назначен главным врачом больницы № 1 им. С.З.Фишера в Волжском. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в облздраве.
Кандидатура Романа Морозова рекомендована по итогам заседания экспертного совета по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения.
Справка. Роман Николаевич Морозов - выпускник Волгоградского медицинского университета по специальности "Лечебное дело", кандидат медицинских наук. В 2003 году он начал свою профессиональную деятельность в Санкт-Петербурге, где продолжал обучение в Санкт-Петербургском институте усовершенствования врачей-экспертов и Санкт-Петербургской медицинской академия последипломного образования Минздрава России. С 2010 года работал в Волгоградской скорой медицинской помощи.
В 2018 году Морозов был отмечен благодарностью Министра здравоохранения Российской Федерации.

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