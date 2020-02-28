В аптеках Волгоградской области 100 раз завышали цены на лекарства

Здравоохранение 28.02.2020 14:38
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28.02.2020 14:38
Нарушения порядка ценообразования на лекарственные препараты и отсутствие в аптеках жизненно важных лекарств выявили прокуроры в Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, проверка соблюдения законодательства, регламентирующего наличие минимального ассортимента лекарственных препаратов, а также ценообразование на лекарственные средства, была проведена в аптеках региона.
Были выявлены факты несоблюдения аптеками требований законодательства о наличии минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. Так, прокурором Волжского установлено, что в аптечном пункте одного из хозяйствующих субъектов отсутствовали лекарственные препараты, наличие которых прямо предусмотрено законодательством ("Висмута трикалия дицитрат", "Бисакодил", "Сеннозиды a и b", "Лоперамид", "Бифидобактерии бифидум", "Нитроглицерин", "Гидрокортизон", "Умифеновир", "Диклофенак" и тд). Руководителю аптечной сети внесено представление об устранении выявленных нарушений. Также прокуратурой инициировано привлечение юридического лица и его руководителя к административной ответственности за нарушение законодательства об обращении лекарственных средств (ч.1 ст.14.4.2 КоАП РФ).
По аналогичным основаниям принимались меры реагирования прокурорами 6 районов Волгограда, Алексеевского, Быковского, Городищенского, Дубовского, Еланского, Иловлинского, Клетского, Котовского, Кумылженского, Ленинского, Нехаевского, Николаевского, Палласовского, Руднянского, Серафимовичского районов, Камышинской городской прокуратурой, Урюпинским, Михайловским, Фроловским межрайонными прокурорами.
В ходе надзорных проверок устанавливались нарушения предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов на лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. К примеру, прокурором Дзержинского района Волгограда в деятельности одного из аптечных пунктов выявлено превышение предельных розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на 11 наименований лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.
Аналогичные нарушения порядка ценообразования на лекарственные препараты выявлялись прокурорами Кировского, Тракторозаводского, Центрального районов Волгограда, Городищенского, Киквидзенского, Кумылженского, Николаевского, Светлоярского, Серафимовичского, Среднеахтубинского районов, Камышинским городским прокурором, прокурором Волжского.
Всего по результатам проверки прокурорами выявлено свыше 100 нарушений, с целью устранения которых внесено более 50 представлений, инициировано возбуждено 70 административных производств.
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