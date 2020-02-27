В Волгограде единороссы дали старт подготовке к осенним выборам

Политика 27.02.2020 12:18
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27.02.2020 12:18
О проведении предварительного голосования по отбору кандидатов на довыборы в областную и городскую думы объявила сегодня в Волгограде "Единая Россия". Как сообщает ИА "Высота 102", на заседании президиума регионального отделения партии был сформирован оргкомитет по проведению предварительного голосования. Довыборы на вакантные депутатские места пройдут во второе воскресенье сентября текущего года.
В региональный парламент предстоит избрать одного депутата - по Урюпинскому округу. Мандат освободился после того, напомним, как депутата Сергея Горнякова избрали сенатором от законодательной власти региона. В Волгоградской городской думе вакантны два мандата - по Тракторозаводскому и Центральному избирательным округам. Ранее они принадлежали Андрею Косолапову и Алексею Рыгину. Косолапов стал вице-губернатором, а Рыгин избрался в Волгоградскую областную думу нового созыва.
В состав оргкомитета по проведению праймериз вошли 15 человек.
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