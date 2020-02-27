



В Волгоградской области коэффициент рождаемости организаций составил 4,3. Как сообщает ИА «Высота 102», по последним данным Росстата о демографии предприятий по субъектам России в регионе на тысячу официально зарегистрированных организаций было создано 159 новых. Такой же коэффициент характеризует темпы создания новых предприятий и в Астраханской области. Это самые низкие показатели в ЮФО. Например, он больше в Адыгее – 4,8.

При этом коэффициент ликвидированных предприятий в Волгоградской области выше почти в 2 раза – 9,5 (352 на тысячу организаций). По этому показателю регион занял в ЮФО третье место. Больше всего ликвидируется предприятий в Крыму (15,6) и в Краснодарском крае (13,4). Если в Крыму количество создаваемых организаций примерно такое же, как в Волгоградской области, то в Краснодарском крае хозяйствующие субъекты рождаются почти в 4 раза чаще, чем в нашем регионе.

По данным Росстата за неполный 2019 год всего в Волгоградской области было зарегистрировано около 2,5 тысячи малых предприятий.