Ежегодная заводская спартакиада «КАУСТИКа» собирает все больше участников и болельщиков цеховых команд





К сегодняшнему дню на спартакиаде волгоградского «КАУСТИКа» финишировали соревнования по легкой атлетике, мини-футболу и плаванию. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, сейчас в спортивном клубе «Каустик» разыгрывается групповой турнир по баскетболу среди цеховых сборных. В начале марта станет известна команда-победитель и имена лучших баскетболистов «КАУСТИКа».

Как отмечают на предприятии, с каждым годом количество участников комплексной заводской спартакиады возрастает. Спортивные состязания проходят при заполненных болельщиками трибунах и их активной поддержке.

Помимо соревнований в зачет спартакиады, большой популярностью у заводчан пользуются и семейные старты «Папа, мама, я – спортивная семья». Они прошли в два этапа: вначале команды вышли на старт в плавательном бассейне; затем соревновались «на суше», в зале СК «Каустик» (семейные игровые эстафеты, спортивные конкурсы, перетягивание каната, стрельба из пневматической винтовки, армрестлинг, гиревой спорт). Все участники семейных стартов получили сладкие призы, а лучшие среди них награждены также памятными медалями и кубками.

«Участники соревнований активно стремятся повысить свой результат, – рассказывает председатель и главный тренер СК «Каустик» Николай Поляков. – Специалист по информационным технологиям Максим Асланов в этом году в тройке лучших пловцов, молодец! Соперники у него были очень сильные. Наши «олимпийцы» по плаванию, семья Ивановых улучшила свой «золотой» результат. Порадовала своих болельщиков и коллег сборная по мини-футболу 30-го и 112-го цехов. В прошлом году эта команда отвоевала в упорной борьбе бронзу, а в этом взяла уже золотой кубок! Похвально, что ребята не просто приходят потренироваться после рабочего дня, но работают еще и на результат».

Впереди у химиков яркие по накалу эмоций турнирные игры по волейболу, зрелищные состязания гиревиков и мастеров настольного тенниса. Имена же сильнейших спортсменов-любителей предприятия огласят в День химика, который отмечается в конце мая.



