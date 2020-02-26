



В Волгоградской области семья Надежды и Александра Семеновых, которые подняли и воспитали 19 приемных детей, осталась без крова – несколько дней назад сгорел их большой дом в хуторе Соколов. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского района, трагедия произошла утром, когда дети были в школе, а глава семейства уехал в магазин за продуктами в соседний населенный пункт. Дома оставалась Надежда с грудным внуком. Воспламенение после хлопка началось в коридоре, который был обшит пластиком, поэтому сразу пошел черный дым, а огонь стал распространяться уже по всему дому. Женщине не оставалось ничего иного, как выпрыгнуть с младенцем на руках из окна.

В результате дом сгорел полностью. Предварительная причина пожара – короткое замыкание. К счастью, удалось спасти скотину, которая является основным источником существования семьи. На помощь приемным родителям приехали взрослые дети, которые учатся и работают в Волгограде. Временно семья разместилась в пустующем доме в хуторе, чьи хозяева работают вдали от дома. «Мы наладили отопление, сделали санузел, - рассказывает Андрей Интингенов, приемный сын Семеновых. – Надеемся, переживем как-то холода. Но, конечно, придется строить новый дом. Семья большая, не на улице же оставаться».





О семье Семеновых отзываются только положительно. У Надежды и Александра – одна родная дочка, которая подарила им внука. Для других детишек, обделенных родительской любовью, они смогли стать настоящими мамой и папой. «Некоторые судачили, мол, берут детей из-за денег. Но это не так. Я очень благодарен им за то, что узнал, что такое дом, родители, братья и сестры. Я уехал из дома в 14 лет, когда поступил в колледж, сейчас уже заканчиваю университет. Когда достиг совершеннолетия, на моей книжке было 340 тысяч рублей – мама собирала, не тратила. Говорила, будет свое жилье, чтобы хотя бы мебель в квартиру купил», - вспоминает Андрей, один из приемных детей Семеновых.





Сейчас для семьи собрали вещи первой необходимости. Андрей привезет их домой уже в эти выходные. Остался главный вопрос – где взять деньги на стройку? В администрации Верхнегнутовского сельского поселения поставили ящик для сбора средств приемной семье. К сожалению, из бюджета Семеновым и их детям смогут выделить только 50 тысяч рублей.

Кто захочет помочь семье Семеновых, могут это сделать, перечислив кто сколько сможет, на номер карты Сбербанка по телефону приемного сына Андрея Вячеславовича Интингенова - 89370853774.

Надеемся, не останутся в стороне и депутаты, в том числе Волгоградской облдумы, и чиновники, которые много говорят о социальной поддержке жителей региона, в том числе приемных семей.



