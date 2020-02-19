В должности утвержден новый глава Городищенского района Волгоградской области

Политика 19.02.2020 10:47
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19.02.2020 10:47
Временно исполнявший полномочия главы Городищенского муниципального района Андрей Кагитин стал полноправным главой. Как сообщает ИА «Высота 102», решение принято сегодня районной думой по итогам проведенного конкурса. До прихода в Городищенский район Андрей Кагитин работал заместителем председателя комитета соцзащиты Волгоградской области.
Ранее пост главы Городищенского района по собственному желанию покинул Эдуард Кривов. Он сразу же был назначен заместителем руководителя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, занимается сферой обращения с отходами, водного хозяйства, недропользования и государственного экологического надзора.
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