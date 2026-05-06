



Завтра, 7 мая, в Иловлинском районном суде Волгоградской области могут вынести приговор главе района Ивану Гелю, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшем смерть его подчиненного. Ивану Гелю будет предоставлена возможность выступить с последним словом, после чего судья удалится в совещательную комнату. Воспользуется ли чиновник такой возможностью, неизвестно – на протяжении всего процесса чиновник отказывался от каких-либо выступлений, предоставляя эту возможность своему адвокату.

Напомним, суд над Иваном Гелем шел непросто и сопровождался скандалами. Изначально потерпевшие, родные начальника отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района Александра Переярина, настаивали на том, чтобы процесс был перенесен на любую другую территорию. Они опасались влияния административного ресурса, тем более, что Иван Гель на время следствия и суда продолжал оставаться главой района. Однако в этом семье погибшего чиновника отказали суды всех инстанций.

Первое заседание состоялось в феврале 2025 года – вел процесс судья Иловлинского районного суда Андрей Кузнецов. Однако спустя почти 8 месяцев после многочисленных заседаний Андрей Кузнецов принял неожиданное решение – удалившись в совещательную комнату для вынесения приговора, он вдруг заявил, что возвращает дело в прокуратуру и следственный комитет якобы из-за недоработок обвинения и следствия.

Этот поступок судьи не прошел для него бесследно. Волгоградский облсуд отменил странное решение судьи и вынес в адрес Кузнецова частное определение из-за выявленных нарушений, указав, что оснований для возвращения дела прокурору не имелось.

После этого Андрей Кузнецов попытался сложить с себя полномочия судьи по собственному желанию, обратившись с соответствующим заявлением в квалифколлегию судей Волгоградской области. И коллегия, действительно, отправила его в отставку, но на основании привлечения его к дисциплинарной ответственности, то есть без сохранения льгот и привилегий.

В итоге дело Ивана Геля вновь вернулось в Иловлинский районный суд, однако рассматривал его уже другой судья – Вячеслав Пичугин. Вячеслав Пичугин заблаговременно позаботился о своей будущей отставке. Еще во время судебного процесса он попросил квалифколлегию удовлетворить его заявление о сложении полномочий. И с 1 августа 2026 года он уже перестанет быть судьей.

Тем временем на процессе были заслушаны многочисленные свидетели, исследованы другие письменные доказательства. Стороны обвинения, потерпевших и защиты оценивали их по-разному. В частности, адвокат Ивана Геля Михаил Расстрыгин считал, что произошедшая трагедия – гибель Александра Переярина – была несчастным случаем, и вины его подзащитного, подсудимого главы района, в этом не было. В свою очередь, и обвинение, и представитель потерпевших Юрий Букаев настаивали на том, что смерть начальника отдела администрации района стала следствием того, что он и другие подчиненные Ивана Геля вынуждены были тушить ландшафтные пожары, следуя указаниям главы района, что не входило в их должностные обязанности.

Все доказательства оценит суд перед вынесением приговора. Обвинение требует для Ивана Геля 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. С таким возможным наказанием согласен и представитель потерпевших Юрий Букаев. Адвокат Михаил Расстрыгин уверен, что его подзащитного следует полностью оправдать.

Напомним, трагедия в Иловлинском районе произошла 28 августа 2022 года, когда там бушевал ландшафтный пожар. На тушение огня были направлены четыре сотрудника администрации района. Однако люди оказались в огненной ловушке. Троим помог выбраться местный фермер, который пришел им на помощь. Однако спасти Александра Переярина не удалось. Он был награжден посмертно Указом Президента орденом Мужества.

Фото: Иван Гель / VK.com