Авиарейсы переносят в Волгограде из-за новой угрозы со стороны ВСУ





Вечером 6 мая в аэропорту Волгограда с опозданием ожидают восемь рейсов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на справочную службу, прилет половины из них переносится с 6 на 7 мая.

Напомним, в Волгограде и Волгоградской области с 17.41 мск 6 мая действует режим беспилотной опасности. В связи с угрозой атаки дронами ВСУ Росавиация закрыла воздушное пространство – Волгоград не отправляет и не принимает авиарейсы уже на протяжении трех часов.

Из-за ограничений с задержкой в Волгограде ожидают самолеты из Калининграда (прилет перенесен на 06.10 7 мая), из Москвы (самолет, запланированный на 21.25 6 мая, ожидается в 00.10 7 мая; самолет, запланированный на 21.30 6 мая, ждут с двухчасовым опозданием), из Санкт-Петербурга (вечерний рейс ожидают в 23.30).

