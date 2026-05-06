Знаменитый композитор Александра Пахмутова прогулялась по весеннему Волгограду в компании губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Прогулка по городу-герою, в который наконец-то пришла теплая погода, состоялась по приезде Александры Николаевны в Волгоград.

Напомним, что сегодня легендарная землячка приехала из Москвы на поезде в родной город, где родилась, чтобы встретить здесь День Победы.





Александра Пахмутова под руку с губернатором Андреем Бочаровым и мэром Владимиром Марченко прогулялась по обновленной набережной Волгограда, полюбовалась Волгой и сфотографировалась на память. Судя по фото, на которых Александра Николаевна просто светится от счастья, видно, что прогулка ей очень понравилась.





- Александра Николаевна высоко оценила преображения и вместе с губернатором обсудила вопросы дальнейшего благоустройства, - коротко прокомментировали прогулку по набережной в обладмине.

По данным администрации региона, Александра Николаевна планирует пробыть на малой родине несколько дней — в период праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Заслуги знаменитой уроженки Сталинграда в современном Волгограде чтят и помнят. По инициативе губернатора Андрея Бочарова в регионе учреждены несколько именных премий и стипендий для творческой молодежи, проводится ежегодный музыкальный фестиваль; именем Александры Николаевны названы школа-тысячник и сквер на склоне реки Царицы в Ворошиловском районе Волгограда.

Фото: администрации Волгоградской области





