Необычное и опасное явление зафиксировали в Волгоградской области

Необычное для весны опасное явление зафиксировано в Волгоградской области. По данным Гидрометцентра РФ, на метеорологических станциях Палласовка, Ольховка и Фролово наблюдается переувлажнение почвы, которое сохранится до 8 мая.

Ранее, напомним, власти Волгоградской области заявляли о трудностях посевной кампании, вызванных в том числе переувлажнением почвы. Данное явление этой весной наблюдалось даже в обычно засушливом Палласовском районе.